Сколько железнодорожных мостов, разрушенных с начала полномасштабной войны, восстановила Укрзализныця — Finance.ua

Сколько железнодорожных мостов, разрушенных с начала полномасштабной войны, восстановила Укрзализныця Сегодня 06:26 — Казна и Политика

Сколько железнодорожных мостов, разрушенных с начала полномасштабной войны, восстановила Укрзализныця

С начала полномасштабного вторжения рф в Украине повреждено около 70 железнодорожных мостов, треть из них АО «Укрзализныця» уже удалось отстроить.

Об этом сообщил глава правления железнодорожной компании Евгений Лященко, передает пресс-служба УЗ.

«В результате боевых действий на территории Украины было повреждено около 70 железнодорожных мостов, из которых треть мы уже отстроили. Понимая всю важность железной дороги для населения и экономики страны, железнодорожники прилагают максимум усилий, чтобы вся поврежденная инфраструктура была восстановлена в кратчайшие сроки и поезда курсировали», — отметил Лященко.

Он напомнил, что УЗ уже завершила капитальный ремонт железнодорожного моста через реку Ирпень Киевской области. Движение поездов через объект открыто по двум путям, что позволит в ближайшее время увеличить количество пассажирских поездов в направлении Коростеня и городов-сателлитов Киева.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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