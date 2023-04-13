Сколько железнодорожных мостов, разрушенных с начала полномасштабной войны, восстановила Укрзализныця — Finance.ua
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Сколько железнодорожных мостов, разрушенных с начала полномасштабной войны, восстановила Укрзализныця

Казна и Политика
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Сколько железнодорожных мостов, разрушенных с начала полномасштабной войны, восстановила Укрзализныця
Сколько железнодорожных мостов, разрушенных с начала полномасштабной войны, восстановила Укрзализныця
С начала полномасштабного вторжения рф в Украине повреждено около 70 железнодорожных мостов, треть из них АО «Укрзализныця» уже удалось отстроить.
Об этом сообщил глава правления железнодорожной компании Евгений Лященко, передает пресс-служба УЗ.
«В результате боевых действий на территории Украины было повреждено около 70 железнодорожных мостов, из которых треть мы уже отстроили. Понимая всю важность железной дороги для населения и экономики страны, железнодорожники прилагают максимум усилий, чтобы вся поврежденная инфраструктура была восстановлена в кратчайшие сроки и поезда курсировали», — отметил Лященко.
Он напомнил, что УЗ уже завершила капитальный ремонт железнодорожного моста через реку Ирпень Киевской области. Движение поездов через объект открыто по двум путям, что позволит в ближайшее время увеличить количество пассажирских поездов в направлении Коростеня и городов-сателлитов Киева.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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