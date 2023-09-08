Укрзализныця обновила билеты: что изменилось — Finance.ua

Укрзализныця обновила билеты: что изменилось
В АО «Укрзализныця» окончательно дерусифицированы билеты на всех видах железнодорожных сообщений.
Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка.
«По результатам мер государственного контроля за применением государственного языка АО „Укрзализныця“, инициированных уполномоченным по защите государственного языка, техническая ошибка в системе сервиса приобретения электронных проездных документов, в результате которой часть информации на билетах пассажиров могла быть выполнена не на государственным языке, исправлена», — говорится в сообщении.
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В Укрзализныце также проинформировали, что русский язык может применяться на проездных документах в соответствии с Соглашением о международном пассажирском сообщении, однако на данный момент по внутреннему решению применение языка агрессора приостановлено.
Кроме того, планируется заменить информационные вывески, пиктограммы, стенды, штампы, печати, удостоверения работников и бланки. Также определить перечень раздельных и остановочных пунктов, запланированных к переименованию, изменить язык нанесения информации на грузовых вагонах, моторвагонном подвижном составе хозяйства пригородных пассажирских перевозок.
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