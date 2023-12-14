Укрзализныця назначает двухэтажный электропоезд Skoda на пиковые даты Интерсити Киев — Львов Сегодня 12:17 — Фондовый рынок

Укрзализныця назначает двухэтажный электропоезд Skoda на пиковые даты Интерсити Киев — Львов

На праздничные пиковые даты Укрзализныця назначает Интерсити+ № 741/742 Киев — Львов. На маршруте будет курсировать двухэтажный электропоезд Skoda.

Об этом сообщили в компании.

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График

Поезд будет отправляться из Киева 22, 24, 28, 30 декабря и 1, 2, 5, 7 января в 14.58 и прибывать во Львов в 20.56.

Обратно из Львова поезд будет отправляться 23, 25, 29, 31 декабря и 2, 3, 6, 8 января в 8:05 и прибывать в Киев в 14:10. В этом направлении также согласована удобная пересадка по Львову из варшавского рейса через Рава-Русскую.

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На время назначения электропоезда Skoda во Львов, в Черкассы по маршруту № 729/730 будет курсировать поезд из сидячих вагонов с измененным графиком.

Кроме того, также назначен дополнительный поезд № 159/160 Киев — Трускавец (через Львов). Он будет отправляться из Киева 23 и 29 декабря в 10:24 и прибывать в Трускавец в 19:35. В обратном направлении из Трускавца поезд будет отправляться 23 и 29 декабря в 8:26 и прибывать в Киев в 18:44.

Билеты

Билеты на ближайшие даты уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, «Укрзализныця» («УЗ») планирует по итогам 2023 года получить 7 млрд грн чистой прибыли после 9,6 млрд грн чистого убытка 2022-го.

Об этом сообщил и.о. главы правления компании Евгений Лященко. По его словам, «УЗ» в 2023 году получит рекордный доход за последние пять лет в размере 99,6 млрд грн, 82,1 млрд из которого приходится на грузовые перевозки, 8,4 млрд грн — пассажирские перевозки и 9,1 млрд грн прочие доходы.

Справка Finance.ua:

Поезд Чоп-Вена начал курсирование, в первый рейс отправились 120 пассажиров. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. Этот поезд подстроили под стартующий из Киева график поезда со спальными вагонами. Таким образом, ночную часть путешествия за границу до станции Чоп пассажиры преодолевают в спальных вагонах, а днем ​​следуют по маршруту «Чоп — Будапешт — Вена» в сидячих вагонах венгерской железной дороги 1 или 2 класса.

«Укрзализныця» также запускает новый поезд — Интерсити № 747/748. Он будет курсировать между Киевом, Винницей, Хмельницким и Тернополем и будет максимально удобно подстроен под кратковременное посещение столицы жителями этих и других населенных пунктов.

АО «Укрзализныця» в декабре 2023 года намерено начать обновлять пригородное сообщение в Днепре — там запустят первый из маршрутов системы Dnipro City Express.

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