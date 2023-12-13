«Укрзализныця» планирует выйти на чистую прибыль 7 млрд грн в 2023 — Finance.ua

«Укрзализныця» планирует выйти на чистую прибыль 7 млрд грн в 2023 Сегодня 05:46 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» планирует выйти на чистую прибыль 7 млрд грн в 2023

«Укрзализныця» («УЗ») планирует по итогам 2023 года получить 7 млрд грн чистой прибыли после 9,6 млрд грн чистого убытка в 2022-м.

Об этом сообщил и.о. главы правления компании Евгений Лященко на итоговой встрече команды Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры с дипмиссиями и общественностью в Киеве во вторник.

Читайте также «Укрзализныця» показала новый график движения поездов на 2024 год

По его словам, «УЗ» в 2023 году получит рекордный доход за последние пять лет в размере 99,6 млрд грн, 82,1 млрд из которого приходится на грузовые перевозки, 8,4 млрд грн — пассажирские перевозки и 9,1 млрд грн прочие доходы.

Согласно представленным им данным, в 2022 году доходы УЗ упали до 75,7 млрд грн с 86 млрд грн 2021 года и 90,4 млрд грн 2019 года.

В частности, поступления от грузовых перевозок в прошлом году сократились до 63 млрд грн с 72,3 млрд годом ранее, пассажирских перевозок — до 5,9 млрд грн с 6,2 млрд грн, а прочие доходы — до 6,8 млрд грн с 7,5 млрд грн.

Лященко отметил, что выйти на прибыль в 2023 году «УЗ» помогла реализация мер по оптимизации операционной деятельности, кроме того, 70% операционных закупок по стоимости уже осуществляются по прямым контрактам с производителями.

По словам главы компании, в частности, с марта 2023 года на закупках дизельного топлива «УЗ» сэкономила более 1 млрд грн благодаря корректировке норм горючего и практик закупки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.