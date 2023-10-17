До конца года «Укрзализныця» ожидает получить около 15 млрд грн убытка от пассажирских перевозок — глава УЗ Сегодня 07:30 — Фондовый рынок

До конца года «Укрзализныця» ожидает получить около 15 млрд грн убытка от пассажирских перевозок — глава УЗ

Пассажирские перевозки в целом приносят «Укрзализныце» убытки.

Об этом сообщил в интервью Forbes глава компании Евгений Лященко.

Однако часть поездов — маржинально прибыльные для компании, отметил он. В частности, речь идет о международных рейсах и скоростных поездах «Интерсити» на части внутренних рейсов.

«Не впервые за многие годы уровень доходности „УЗ“ увеличивают пассажирские перевозки», — отметил глава компании.

Поезда в польские города — самое популярное международное направление УЗ — за девять месяцев 2023 года принесли компании около 800 млн грн прибыли, сообщил он.

«Сейчас работаем над эффективностью прокладки маршрутов и затратами на их обслуживание», — добавил Лященко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.