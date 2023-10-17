До конца года «Укрзализныця» ожидает получить около 15 млрд грн убытка от пассажирских перевозок — глава УЗ — Finance.ua
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До конца года «Укрзализныця» ожидает получить около 15 млрд грн убытка от пассажирских перевозок — глава УЗ

Фондовый рынок
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До конца года «Укрзализныця» ожидает получить около 15 млрд грн убытка от пассажирских перевозок — глава УЗ
До конца года «Укрзализныця» ожидает получить около 15 млрд грн убытка от пассажирских перевозок — глава УЗ
Пассажирские перевозки в целом приносят «Укрзализныце» убытки.
Об этом сообщил в интервью Forbes глава компании Евгений Лященко.
Однако часть поездов — маржинально прибыльные для компании, отметил он. В частности, речь идет о международных рейсах и скоростных поездах «Интерсити» на части внутренних рейсов.
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«Не впервые за многие годы уровень доходности „УЗ“ увеличивают пассажирские перевозки», — отметил глава компании.
Поезда в польские города — самое популярное международное направление УЗ — за девять месяцев 2023 года принесли компании около 800 млн грн прибыли, сообщил он.
«Сейчас работаем над эффективностью прокладки маршрутов и затратами на их обслуживание», — добавил Лященко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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