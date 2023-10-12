В «Укрзализныце» рассказали, какими рейсами теперь можно удобно добраться до Львова — Finance.ua
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В «Укрзализныце» рассказали, какими рейсами теперь можно удобно добраться до Львова

Фондовый рынок
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В «Укрзализныце» рассказали, какими рейсами теперь можно удобно добраться до Львова
В «Укрзализныце» рассказали, какими рейсами теперь можно удобно добраться до Львова
В «Укрзализныце» рассказали, какими рейсами пассажирам из других городов Украины можно удобно добраться до Львова.
Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, железнодорожники Украины и Польши готовятся к открытию железнодорожного сообщения между Ивано-Франковском и Львовом и Люблином с Варшавой.
Отмечается, что поезд № 867 Коломыя — Рава-Русская отправляется из Коломыи в 4:20, прибывает во Львов в 8:30, в Раву-Русскую — в 9:58. Поезд № 767 Рава-Русская — Варшава отправляется из Равы-Русской в ​​11:00 и прибывает в Варшаву в 17:29.
В обратном направлении, из Варшавы, поезд № 768 отправляется в 21:45, прибывает в Рав-Русскую в 5:15, из Равы-Русской поезд № 867 отправляется в 6:15 и прибывает во Львов в 7:45.
Направляясь в Варшаву из Украины, можно удобно добраться до Львова на пересадку следующими поездами:
№ 266 Ужгород — Ковель с прибытием во Львов в 6:00;
№ 91 Киев — Львов с прибытием во Львов в 6:18;
№ 130/149 Кременчуг/Полтава — Ворохта, Черновцы с прибытием во Львов в 6:30;
№ 113 Харьков — Львов с прибытием в 7:04;
№ 11/12 Одесса — Львов через Винницу, Хмельницкий и Тернополь прибывает во Львов в 7:53;
№ 41 Днепр — Трускавец через Винницу, Хмельницкий и Тернополь, прибывает во Львов в 8:07.
В обратном направлении, направляясь домой из-за границы, по станции Львов можно пересесть на следующие поезда:
№ 86 Львов — Запорожье через Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Днепр, отправка из Львова в 10:58;
№ 749 Ужгород — Киев отправка из Львова в 12:14.
По материалам:
УНІАН
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