«Укрзализныця» показала новый график движения поездов на 2024 год — Finance.ua

«Укрзализныця» показала новый график движения поездов на 2024 год Сегодня 08:45 — Личные финансы

«Укрзалізниця» презентовала новый график движения поездов на 2024 год, в котором назначается 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных.

Как сообщает корреспондент УНИАН, ожидается улучшение 19 рейсов по Украине и за границей, а также новые сообщения для регионов.

Среди ключевых обновлений международного направления:

назначение нового поезда № 119/120 Днепр — Хелм с удобной стыковкой в ​​направлении Варшавы;

развитие хабового сообщения через Чоп: новые международные поезда Чоп — Вена и Чоп — Прага стыкуются сразу с рядом поездов по Украине.

Назначен также ряд внутренних маршрутов по Украине:

№ 51/52 Одесса — Запорожье, который будет курсировать через день;

№ 129/130 Кременчуг — Черновцы, который будет курсировать через день. Черновцы впервые получат прямое сообщение с Кременчугом и альтернативную возможность добраться до Киева;

№ 216/215 Запорожье — Черновцы, который будет курсировать ежедневно и соединит Буковину с Ивано-Франковском, Львовом, Днепром и Запорожьем;

№ 193/192 Кривой Рог — Ясиня, который будет курсировать через день и впервые соединит прямое сообщение Криворожья с Карпатами;

№ 345/346 Ужгород — Черновцы, который будет ежедневно курсировать и позволит восстановить историческое прямое сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славском;

№ 28/27 Киев — Мукачево, заложенный в расписании на пиковые даты, соединит столицу со Славским и Закарпатьем новым дневным сообщением;

№ 145/146 Сумы — Рахов даст сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья;

№ 365/366 Луцк — Рахов позволит жителям Луцка и Ровно получить сообщение с Моршином, Долиной, Калушем, Франковском, Яремче, Буковелем, Ворохтой;

№ 368/367 Луцк — Ужгород даст сообщение Луцку со Львовом, Мукачевом и Чопом;

«Интерсити» № 747/748 Киев — Тернополь будет курсировать ежедневно и даст комфортное утреннее и вечернее сообщение для жителей Тернополя, Хмельницкого, Винницы со столицей;

«Интерсити» № 745/746 Киев — Львов, который гарантирует утреннее сообщение Львова и Киева.

В УЗ также отмечают, что популярные поезда «Укрзализныци», которые имели успех в прошлом графике, становятся ежедневными: № 5/6 Запорожье — Ясиня, № 40/39 Запорожье — Солотвино и поезд Луцк — Ужгород, который в новом графике получил новую нумерацию 368/367.

Также улучшение графиков и маршрутов касается ряда поездов популярных горных направлений как единственной безопасной локации для восстановления и перезагрузки украинцев.

Так, например, поезд № 25/26 Одесса — Рахов получил более удобную вечернюю отправку из Одессы в 18:20 вместо 14:02, а маршрут поезда № 357/358 Киев — Ворохта будет продлен до станции Ясиня, откуда начинаются популярные рейсы в горы.

УНІАН По материалам:

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