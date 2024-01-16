«Укрзализныцей» можно перевезти авто: сколько это стоит — Finance.ua

«Укрзализныцей» можно перевезти авто: сколько это стоит Сегодня 20:04 — Личные финансы

«Укрзализныцей» можно перевезти авто: сколько это стоит

В прошлом году «Укрзализныця» внедрила услугу по перевозке автомобилей в поездах. Некоторые из них оборудованы специальными автомобилевозами.

Перевезти машину по железной дороге можно в восьми поездах. Однако ждать в некоторых случаях придется очень долго.

Как пишет «Телеграф», на некоторые популярные направления автомобилевозы забронированы на месяцы вперед. Например, диспетчер львовских центральных городских железнодорожных касс рассказал, что ждать перевозки авто поездом, курсирующим из Львова в Днепр, нужно вплоть до апреля. Из Львова в Киев — немного меньше, доступны даты в феврале.

Выяснилось, что услуга очень популярна, но система автовозов не охватила все сообщения. Особенно «горячие» направления, касающиеся прифронтовых городов — туда часто переправляют авто.

Есть и еще одна проблема — график поездов. В частности, поезд сообщением Львов-Днепр курсирует всего раз в четыре дня, сказали «Телеграфу» в «Укрзализныце».

Пошаговая инструкция и все нюансы

Как сообщили в «Укрзализныце», в вагонах-автомобилевозах в прошлом году перевезли двенадцать с половиной тысяч автомобилей разного размера. Есть 2 причины, почему вам могут отказать — это высота более 170 см и технически неисправное состояние авто. Также нужно показать техпаспорт на авто и паспорт.

Сейчас на сайте сервиса по перевозке автомобилей «Укрзализныци» можно заказать эту услугу в следующих сообщениях: из Киева во Львов и Ужгород, из Ужгорода — только в Киев, из Львова не доступно ни одно направление, из Одессы — только во Львов. Хотя на сайте перевозчика сообщается, что автомобилевозами оборудованы поезда сообщениями Днепр-Киев, Днепр-Львов, Харьков-Одесса, Харьков-Львов, Днепр-Одесса, Киев-Ужгород, Киев-Львов, Львов-Одесса.

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Цена резервирования места для одного ТС — 150 гривен. Стоимость услуги — от 1200 гривен (в зависимости от размера авто), в среднем — 2−3 тысячи гривен. Оплатить стоимость перевозки можно только в кассах, но можно зарезервировать только онлайн или по телефонам касс.

Каждый автомобилевоз охраняется и оборудован специальными приспособлениями для закрепления багажа. В вагоне есть также отдельный проводник, который следит за документацией и процессом погрузки и выгрузки автомобилей. В одном таком вагоне одновременно помещается до 8 автомобилей.

Для погрузки автомобиля в вагон нужно привезти его в багажное отделение вокзала. Далее им займутся работники перевозчика.

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Телеграф По материалам:

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