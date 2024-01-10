В Укрзализныце ответили, подорожают ли билеты в 2024 году — Finance.ua
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В Укрзализныце ответили, подорожают ли билеты в 2024 году

Личные финансы
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В Укрзализныце ответили, подорожают ли билеты в 2024 году
В Укрзализныце ответили, подорожают ли билеты в 2024 году
Цены на билеты на внутренние пассажирские перевозки не изменятся.
Об этом сообщил руководитель по пассажирским коммуникациям «Укрзализныци» Александр Шевченко в интервью «Украинскому Радио».
«Укрзализныця» не видит возможности, даже морально-нравственной, повышать цены на внутренние пассажирские перевозки. В декабре мы сделали частичное удорожание международных билетов, необходимое, чтобы цена внутри страны оставалась неизменной", — прокомментировал он.
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Шевченко также сообщил, что «Укрзализныця» вышла на довоенные показатели перевозок пассажиров. Так, в прошлом году компания перевезла 25 миллионов человек в поездах дальнего следования.
В Европу «Укрзализныця» в прошлом году перевезла рекордные 2,1 миллиона пассажиров.
«Сейчас по сути мы — единственная логистическая артерия, которая везет всё и всех», — резюмировал Шевченко.
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Напомним, в декабре Укрзализныця запустила сервис спецзаказа билетов для военнослужащих. В то же время в случае отсутствия билетов на продажу военнослужащие могут забронировать их онлайн.
Оставить заявку на портале можно не позднее чем за 6 часов до отправки поезда. После этого на указанный заказчиком e-mail придет специальный код. Выкупить билет нужно в кассе не позднее 1 часа до отправления поезда, предъявив военный билет или удостоверение офицера.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
ukrayina.pl
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