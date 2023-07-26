«Укрзалізниця» запускает дополнительные рейсы Киев — Львов на конец июля Сегодня 11:11 — Личные финансы

«Укрзалізниця» запускает дополнительные рейсы Киев — Львов на конец июля

Компания «Укрзализныця» открыла продажу билетов на дополнительные рейсы поездов между Киевом и Львовом на 28, 30 и 31 июля — это пиковые даты.

Об этом пишет пресс-служба перевозчика.

В пятницу, 28 июля, в рейс отправится поезд 163/164 Киев — Львов. Из столицы он уедет в 06:28, а во Львов прибудет в 13:58. Обратно: из Львова в 14:50, прибытие в Киев в 22:47.

Также дополнительные рейсы совершит поезд 191/192. Он будет отправляться из Киева в 07:05 и прибывать в 14:49 во Львов 30, 31 июля. Обратно: отправление из Львова в 14:37, прибытие в Киев в 22:05.

Билеты можно купить в приложении «Укрзализныци», в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, «Укрзализныця» выделила специальную бронь для использования военнослужащими. Также для них запускают горячую линию.

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