«Укрзалізниця» запускает дополнительные рейсы Киев — Львов на конец июля — Finance.ua
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«Укрзалізниця» запускает дополнительные рейсы Киев — Львов на конец июля

Личные финансы
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«Укрзалізниця» запускает дополнительные рейсы Киев — Львов на конец июля
«Укрзалізниця» запускает дополнительные рейсы Киев — Львов на конец июля
Компания «Укрзализныця» открыла продажу билетов на дополнительные рейсы поездов между Киевом и Львовом на 28, 30 и 31 июля — это пиковые даты.
Об этом пишет пресс-служба перевозчика.
В пятницу, 28 июля, в рейс отправится поезд 163/164 Киев — Львов. Из столицы он уедет в 06:28, а во Львов прибудет в 13:58. Обратно: из Львова в 14:50, прибытие в Киев в 22:47.
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Также дополнительные рейсы совершит поезд 191/192. Он будет отправляться из Киева в 07:05 и прибывать в 14:49 во Львов 30, 31 июля. Обратно: отправление из Львова в 14:37, прибытие в Киев в 22:05.
Билеты можно купить в приложении «Укрзализныци», в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.
Напомним, «Укрзализныця» выделила специальную бронь для использования военнослужащими. Также для них запускают горячую линию.
По материалам:
Finance.ua
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