В «Укрзализныце» объяснили, почему из Украины отправляется так мало рейсов в Европу — Finance.ua

В «Укрзализныце» объяснили, почему из Украины отправляется так мало рейсов в Европу Сегодня 14:44 — Фондовый рынок

В «Укрзализныце» объяснили, почему из Украины отправляется так мало рейсов в Европу

В Украине и Европе железнодорожные пути имеют разную ширину, что ограничивает поездки. В Европе распространен так называемая европейская колея, у которой расстояние между внутренними краями рельсов составляет 1435 мм.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В Украине сейчас пути имеют ширину 1520 мм, и подвижный состав для них используется другой. В УЗ объяснили, что из-за этого невозможно запускать поезда «куда угодно и поставить на рельсы любые вагоны». Сейчас существуют вагоны с возможностью смены колесных пар, но их количество ограничено.

Также отмечается, что на границе с ЕС есть участки совмещенной колеи — 1520 и 1435 мм, где могут двигаться поезда двух стандартов. При этом в Хелм и Перемышль заведена широкая колея.

«Постройка пассажирских хабов для пересадки — это одно из направлений, в котором системно работает „Укрзализныця“. Продолжаем переговоры и с польской стороной относительно запуска по маршруту Киев — Варшава поезда из вагонов стандартного для Украины габарита», — добавили в УЗ.

Подробную информацию о международных рейсах из Украины можно узнать на сайте «Укрзализныци».

УНІАН По материалам:

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