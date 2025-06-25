С 1 июля для внутренне перемещенных лиц введут новые проверки — Finance.ua

С 1 июля для внутренне перемещенных лиц введут новые проверки Сегодня 09:34 — Личные финансы

С 1 июля 2025 года Министерство финансов будет проводить проверки пребывания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) за границей более 90 дней. После дополнительной проверки этот статус может быть отменен.

Как говорится в постановлении Кабинета министров (№ 376), Минфин будет проводить ежемесячно, начиная с 1 июля, верификацию информации о пребывании ВПЛ за границей не менее 90 календарных дней подряд.

Если факт пребывания за границей в течение такого периода подтвердится, производится дополнительная проверка. По ее результатам, в случае подтверждения информации о выезде на постоянное место жительства за границу, могут отозвать справку о взятии на учет ВПЛ.

При этом есть некоторые исключения. Так, в 90-дневный период пребывания за границей не включаются дни служебной командировки, оздоровления детей, стажировки, лечения, реабилитации, что подтверждается соответствующими документами, в частности по приглашению принимающей стороны.

Кроме того, не включаются дни пребывания за границей по таким причинам, как смерть членов семьи лица и его родственников, уход за больным ребенком в возрасте до 18 лет, пребывание в учреждениях здравоохранения, судебных и правоохранительных органах, в связи с чем человек не мог вернуться из-за границы и может подтвердить факт наличия таких обстоятельств документально.

Согласно постановлению, в случае возвращения такого лица из-за границы, в отношении которого было принято решение об отзыве справки о взятии на учет ВПЛ, справка выдается по заявлению лица.

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В мае этого года правительство одобрило новый порядок компенсации стоимости коммунальных услуг заведениям, где размещаются семьи ВПЛ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, функция выплат передана Пенсионному фонду, выплаты будут осуществляться непосредственно заведениям, где живут внутренне перемещенные лица, а не органам власти, на балансе которых находятся эти заведения.

УНІАН По материалам:

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