В Киеве школьники будут платить за проезд (сроки) — Finance.ua

В Киеве школьники будут платить за проезд (сроки) Сегодня 09:44 — Личные финансы

В Киеве школьники будут платить за проезд (сроки)

Во время летних каникул, с 1 июля по 31 августа, ученики столичных школ будут платить за проезд в общественном транспорте на общих основаниях.

Бесплатный проезд для школьников по-прежнему действует только во время учебного года — с 1 сентября по 1 июля — в соответствии с решением Киевского городского совета.

Об этом сообщили в КГГА.

Но школьники могут воспользоваться льготными условиями — скидкой 75% на проездные билеты городского пассажирского транспорта.

Где купить

Приобрести льготные проездные можно в приложении Киев Цифровой и терминалах самообслуживания.

Также пополнить ученический можно в кассах КП «Киевский метрополитен» («Выдубичи 1», «Почайна 1», «Вокзальная»), через сайт КП «ГИОЦ» или в приложении EasyPay.

Стоимость льготных проездных билетов для учащихся дневной формы обучения (согласно (согласно распоряжению КГГА № 399 от 05.03.2020):

325 грн — проездной без ограничения поездок на месяц;

162,50 грн — проездной без ограничения поездок на вторую половину месяца;

72,50 грн — проездной на месяц на 46 поездок;

97,50 грн — проездной на месяц на 62 поездки;

143,75 грн — проездной на месяц на 92 поездки;

192,50 грн — проездной на месяц на 124 поездки.

Также можно приобрести разовые поездки на ученический билет, однако в таком случае скидка 75% не применяется.

В летний период с 1 июля по 31 августа право бесплатного проезда теряют и курсанты высших военных учебных заведений, которые пользуются льготами во время учебного года.

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