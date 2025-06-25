В Киеве школьники будут платить за проезд (сроки) — Finance.ua

В Киеве школьники будут платить за проезд (сроки)
Во время летних каникул, с 1 июля по 31 августа, ученики столичных школ будут платить за проезд в общественном транспорте на общих основаниях.
Бесплатный проезд для школьников по-прежнему действует только во время учебного года — с 1 сентября по 1 июля — в соответствии с решением Киевского городского совета.
Об этом сообщили в КГГА.
Но школьники могут воспользоваться льготными условиями — скидкой 75% на проездные билеты городского пассажирского транспорта.
Где купить
Приобрести льготные проездные можно в приложении Киев Цифровой и терминалах самообслуживания.
Также пополнить ученический можно в кассах КП «Киевский метрополитен» («Выдубичи 1», «Почайна 1», «Вокзальная»), через сайт КП «ГИОЦ» или в приложении EasyPay.
Стоимость льготных проездных билетов для учащихся дневной формы обучения (согласно распоряжению КГГА № 399 от 05.03.2020):
- 325 грн — проездной без ограничения поездок на месяц;
- 162,50 грн — проездной без ограничения поездок на вторую половину месяца;
- 72,50 грн — проездной на месяц на 46 поездок;
- 97,50 грн — проездной на месяц на 62 поездки;
- 143,75 грн — проездной на месяц на 92 поездки;
- 192,50 грн — проездной на месяц на 124 поездки.
Также можно приобрести разовые поездки на ученический билет, однако в таком случае скидка 75% не применяется.
В летний период с 1 июля по 31 августа право бесплатного проезда теряют и курсанты высших военных учебных заведений, которые пользуются льготами во время учебного года.
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