Укртрансбезопасность в прошлом году взыскала рекордные ₴600 миллионов штрафов — Finance.ua
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Укртрансбезопасность в прошлом году взыскала рекордные ₴600 миллионов штрафов

Казна и Политика
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Укртрансбезопасность в прошлом году взыскала рекордные ₴600 миллионов штрафов
Укртрансбезопасность в прошлом году взыскала рекордные ₴600 миллионов штрафов
В этом году сумма штрафов, взимаемых Государственной службой по безопасности на транспорте, может повторить прошлогодний рекорд — 600 млн грн.
Об этом в интервью Укринформу рассказал глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Евгений Зборовский.
«В 2023 году удалось взыскать почти 600 млн грн штрафов. Таких цифр никогда не было. Судя по динамике в этом году, когда в бюджет уже поступило около 400 млн грн, показатель 2024 года фактически повторит прошлогодний», — сказал Зборовский.
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По его словам, большую часть в структуре поступлений занимают штрафы за отсутствие документов, на основании которых производятся грузовые и пассажирские перевозки. Их доля составляет около 30% от общего количества выявленных нарушений.
Также одними из самых частых нарушений является несоблюдение водителями режима труда и отдыха, что приводит к многочисленным ДТП на дорогах.
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«В Украине каждый год более 3000 человек гибнут на дорогах. Наши расследования доказывают, что сопутствующим фактором ДТП с пострадавшими в около 70% случаев является нарушение режима труда и отдыха. И это тот вопрос, по которому точно не может быть компромисса, и мы будем жестко это контролировать», — отметил глава ГСБТ.
Как сообщалось, в ходе усиленных мер контроля в Николаевской области инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте выявили нарушений на 652 тыс. грн.
По материалам:
Діло
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