Укрпочта запускает новое мобильное приложение — Finance.ua

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Укрпочта запускает новое мобильное приложение

Фондовый рынок
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Укрпочта запускает новое мобильное приложение
Укрпочта запускает новое мобильное приложение
АО «Укрпочта» запустит в ноябре новое мобильное приложение с усовершенствованным функционалом, сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«С ноября будем внедрять новое мобильное приложение, и наш отправитель сможет с его помощью видеть: если он принес отправление до обеда, гарантированно на следующий день оно будет по адресу назначения в другом городе; если отправление принес вечером и есть возможность его быстро доставить, это также будет на следующий день», — объяснил он.
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По словам главы «Укрпочты», существующее приложение устарело, поэтому назрела необходимость его усовершенствовать. В существующем приложении трек требует ввода данных вручную, в новом приложении они будут «залетать» автоматически, как только посылка будет в пути. Получатель об этом будет уведомлен push-уведомлением.
«В новом приложении сможете посылку перенаправить в другое отделение, оплатить, видеть все этапы ее пути», — добавил глава компании Смелянский.
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По его словам, новое мобильное приложение — собственная разработка IT-департамента «Укрпочты», разработавшего для него новую архитектуру.
В настоящее время приложение находится на бета-тестировании, к которому привлечены 22 тыс. сотрудников «Укрпочты».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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