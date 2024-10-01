Укрпочта вводит в обращение марку ко Дню защитников и защитниц Украины — Finance.ua

Укрпочта вводит в обращение марку ко Дню защитников и защитниц Украины Сегодня 12:35

Укрпочта вводит в обращение марку ко Дню защитников и защитниц Украины

Укрпочта вводит в обращение марку «Под покровом Богородицы», посвященную защитникам и защитницам Украины.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

«Сегодня, как и каждый день, день, когда стоит сказать спасибо тем, благодаря кому мы имеем возможность сказать своим родным „Доброе утро“ — это наши защитники и защитницы! Поздравляем с их днем ​​и, прежде всего, желаем победы и возможности одного дня сказать своим родным „я вернулся“ или „я вернулась“», — написал Смелянский.

Марка будет называться «Под покровом Богородицы».

«Каждый год полномасштабной войны мы думаем, какой должна быть марка, которая отметит этот день. Сегодня мысли всех украинцев часто там — на Покровском направлении. Именно там, как и по всей стране, сегодня состоится торжественное погашение», — пояснил генеральный директор Укрпочты.

На марке изображена Пресвятая Богородица, которая своим омофором окутывает и защищает тех, кто сейчас защищает нашу землю на передовой.

Марка доступна в интернет-магазине и в отделениях по всей стране.

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Тираж марки «Под покровом Богородицы» — 420 000 экземпляров. Номинал марки — U (соответствует тарифу на пересылку внутренних простых писем без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовых карт (18,00 грн с НДС)) + 5,00 грн (дополнительный номинал, предназначенный для отчисления на социальные (благотворительные) цели). Средства от продаж марки «Под покровом Богородицы» будут направлены на помощь Вооруженным силам Украины.

Количество марок в листе — 6. Тираж конверта «Первый день» — 30 000 экземпляров, карт — 30 000 экземпляров. Стоимость — 158.00 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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