Укрпочта вводит в обращение марку ко Дню защитников и защитниц Украины — Finance.ua
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Укрпочта вводит в обращение марку ко Дню защитников и защитниц Украины

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Укрпочта вводит в обращение марку ко Дню защитников и защитниц Украины
Укрпочта вводит в обращение марку ко Дню защитников и защитниц Украины
Укрпочта вводит в обращение марку «Под покровом Богородицы», посвященную защитникам и защитницам Украины.
Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
«Сегодня, как и каждый день, день, когда стоит сказать спасибо тем, благодаря кому мы имеем возможность сказать своим родным „Доброе утро“ — это наши защитники и защитницы! Поздравляем с их днем ​​и, прежде всего, желаем победы и возможности одного дня сказать своим родным „я вернулся“ или „я вернулась“», — написал Смелянский.
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Марка будет называться «Под покровом Богородицы».
«Каждый год полномасштабной войны мы думаем, какой должна быть марка, которая отметит этот день. Сегодня мысли всех украинцев часто там — на Покровском направлении. Именно там, как и по всей стране, сегодня состоится торжественное погашение», — пояснил генеральный директор Укрпочты.
Укрпочта вводит в обращение марку ко Дню защитников и защитниц Украины
На марке изображена Пресвятая Богородица, которая своим омофором окутывает и защищает тех, кто сейчас защищает нашу землю на передовой.
Марка доступна в интернет-магазине и в отделениях по всей стране.
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Тираж марки «Под покровом Богородицы» — 420 000 экземпляров. Номинал марки — U (соответствует тарифу на пересылку внутренних простых писем без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовых карт (18,00 грн с НДС)) + 5,00 грн (дополнительный номинал, предназначенный для отчисления на социальные (благотворительные) цели). Средства от продаж марки «Под покровом Богородицы» будут направлены на помощь Вооруженным силам Украины.
Количество марок в листе — 6. Тираж конверта «Первый день» — 30 000 экземпляров, карт — 30 000 экземпляров. Стоимость — 158.00 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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