Укрпочта выпустит благотворительные марки ко Дню медика — Finance.ua

Укрпочта выпустит благотворительные марки ко Дню медика
Укрпочта выпустит благотворительные почтовые марки «Медики. На полі бою» и «Медики. В операційній».
Они объединены в один марочный лист под названием «Героїчні професії. Янголи війни». Вырученные средства от продажи марок будут направлены на помощь больницам, находящимся на прифронтовых территориях.
На марках изображены украинские врачи на передовой и в горячих точках поля боя. «Многие врачи сменили свои кабинеты на „операционные“ посреди поля, а кто-то, не имея медицинского образования, получил опыт и навыки тактической медицины сразу на фронте. Каждая марка в этой серии — это символ несокрушимости, самоотверженности и благодарности», — говорят в Укрпочте.
Тираж марочного листа составляет 100 тысяч экземпляров, а конверт «Перший день» и почтовых открыток — по 35 000 экземпляров. Укрпочта выпустит марки 26 июля, в канун Дня медика.
Где купить? Приобрести их можно в отделениях почтовой связи, а также в почтовом маркете. Предзаказать марки можно здесь.
Выпуск почтовых марок «Героїчні професії» посвящен людям разных специальностей, работающих для победы Украины в полномасштабной войне с россией. Серию открыли в 2023 году почтовым блоком «Воїни світла. Воїни добра».
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