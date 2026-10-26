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Кто владеет наибольшим количеством компаний в Украине

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Предприниматель
Предприниматель
В Украине насчитывается 478 массовых владельцев компаний — людей, которые владеют или являются конечными бенефициарами не менее 50 зарегистрированных предприятий. Больше всего компаний принадлежит мужчине из Киева — у него их более 5 тысяч.
Об этом говорится в статистике Опендатабота.

Кто владеет наибольшим количеством компаний

В пятерку лидеров по количеству компаний входят:
  • Виталий Павлович Ильницкий из Киева — 5 889 компаний;
  • Руслан Петрович Мерзляков из Донецка — 2 221;
  • Владислав Анатольевич Мельохин из Киева — 858;
  • Андрей Викторович Пуя с Зинькова Полтавской области — 799;
  • Екатерина Валерьевна Дорошенко из Киева — 674.
Как отмечает специалист по налоговой и регуляторной политике Экономической экспертной платформы Мирослав Лаба, большое количество компаний в собственности одного человека само по себе не означает нарушения закона. В то же время, такая структура может свидетельствовать об использовании номинальных собственников, ведь один человек физически не может самостоятельно управлять сотнями или тысячами предприятий.
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По словам эксперта, для налогового контроля важно устанавливать реальных должностных лиц, проводящих хозяйственные операции и отвечающих за исполнение налоговых обязательств. Использование номинальных владельцев может быть одним из сигналов непрозрачной деятельности и потенциального ухода от налогообложения.
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Более четверти массовых владельцев компаний зарегистрированы в Киеве — 131 человек. Далее следуют Киевская область с 34 записями, Днепропетровская — из 27, Донецкая — из 24 и Харьковская — с 18.
Кто владеет наибольшим количеством компаний в Украине

Массовые владельцы компаний на временно оккупированных территориях

У 42 человек из перечня адреса регистрации расположены на временно оккупированных территориях. Больше таких записей приходится на Донецкую область — 17 и Луганскую — 16. Еще пять связаны с Крымом, четыре — с Херсонщиной.
Среди владельцев с такими адресами больше компаний имеет Руслан Петрович Мерзляков из Донецка — 2 221. Также в перечень входят Давид Игоревич Степанян из Мариуполя, которому принадлежат 205 компаний, и Евгений Сергеевич Гасюков из Хрустального в Луганской области — 171 компания.
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Еще восемь записей о массовых владельцах связаны с адресами на территориях активных боевых действий: по две — в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
В этой группе больше компаний имеет Юрий Терехов из Херсона — 275. Далее следуют Сергей Хмелевский из Никополя Днепропетровской области — 255 компаний — и Дмитрий Захода из Херсона — 152 компании.
В то же время, адрес регистрации собственника не обязательно совпадает с местом фактической деятельности его предприятий. Так же количество компаний в собственности одного человека само по себе не доказывает нарушение законодательства.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
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