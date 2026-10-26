Кто владеет наибольшим количеством компаний в Украине

В Украине насчитывается 478 массовых владельцев компаний — людей, которые владеют или являются конечными бенефициарами не менее 50 зарегистрированных предприятий. Больше всего компаний принадлежит мужчине из Киева — у него их более 5 тысяч.
Виталий Павлович Ильницкий из Киева — 5 889 компаний;
Руслан Петрович Мерзляков из Донецка — 2 221;
Владислав Анатольевич Мельохин из Киева — 858;
Андрей Викторович Пуя с Зинькова Полтавской области — 799;
Екатерина Валерьевна Дорошенко из Киева — 674.
Как отмечает специалист по налоговой и регуляторной политике Экономической экспертной платформы Мирослав Лаба, большое количество компаний в собственности одного человека само по себе не означает нарушения закона. В то же время, такая структура может свидетельствовать об использовании номинальных собственников, ведь один человек физически не может самостоятельно управлять сотнями или тысячами предприятий.
По словам эксперта, для налогового контроля важно устанавливать реальных должностных лиц, проводящих хозяйственные операции и отвечающих за исполнение налоговых обязательств. Использование номинальных владельцев может быть одним из сигналов непрозрачной деятельности и потенциального ухода от налогообложения.
Более четверти массовых владельцев компаний зарегистрированы в Киеве — 131 человек. Далее следуют Киевская область с 34 записями, Днепропетровская — из 27, Донецкая — из 24 и Харьковская — с 18.
Массовые владельцы компаний на временно оккупированных территориях
У 42 человек из перечня адреса регистрации расположены на временно оккупированных территориях. Больше таких записей приходится на Донецкую область — 17 и Луганскую — 16. Еще пять связаны с Крымом, четыре — с Херсонщиной.
Среди владельцев с такими адресами больше компаний имеет Руслан Петрович Мерзляков из Донецка — 2 221. Также в перечень входят Давид Игоревич Степанян из Мариуполя, которому принадлежат 205 компаний, и Евгений Сергеевич Гасюков из Хрустального в Луганской области — 171 компания.
Еще восемь записей о массовых владельцах связаны с адресами на территориях активных боевых действий: по две — в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
В этой группе больше компаний имеет Юрий Терехов из Херсона — 275. Далее следуют Сергей Хмелевский из Никополя Днепропетровской области — 255 компаний — и Дмитрий Захода из Херсона — 152 компании.
В то же время, адрес регистрации собственника не обязательно совпадает с местом фактической деятельности его предприятий. Так же количество компаний в собственности одного человека само по себе не доказывает нарушение законодательства.