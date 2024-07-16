Укрпочта выпустит набор, посвященный Олимпийской команде Украины 2024 — Finance.ua
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Укрпочта выпустит набор, посвященный Олимпийской команде Украины 2024

Фондовый рынок
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Укрпочта выпустит набор, посвященный Олимпийской команде Украины 2024
Укрпочта выпустит набор, посвященный Олимпийской команде Украины 2024
С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Украинские спортсмены будут традиционно соревноваться в разных дисциплинах.
Укрпочта посвятила новый почтовый набор. Об этом идет речь на сайте почты.
Для него создали шесть марок: «Дзюдо», «Тяжелая атлетика», «Фехтование», «Гребля на байдарках и каноэ», «Теннис» и «Пулевая стрельба».
Почтовый набор включает: блок Олимпийская команда Украины 2024, конверт «Первый день», художественный конверт формата С6 и открытку.
Укрпочта выпустит набор, посвященный Олимпийской команде Украины 2024
Ранее «Укрпочта» предупредила украинцев о том, что мошенники продают NFT и электронные марки якобы от ее имени. В компании отмечают, что по состоянию на начало июля не выпускали NFT-марки. Об этом сообщила пресс-служба «Укрпочты». «К сожалению, были случаи, когда мошенники продают NFT и электронные марки якобы от Укрпочты, например, на сайте opensea. io/Ukrposhta» , — говорится в сообщении.
Там напомнили украинцам, что единственные электронные каналы, где можно приобрести официальные марки от Укрпочты, это интернет-площадка Postmark или официальные онлайн-магазины компании на Ebay, Amazon.

Платежные карты банков Украины

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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