«Укрпочта» презентовала новую марку ко Дню Независимости (фото) — Finance.ua
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«Укрпочта» презентовала новую марку ко Дню Независимости (фото)

Личные финансы
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«Укрпочта» презентовала новую марку ко Дню Независимости (фото)
«Укрпочта» презентовала новую марку ко Дню Независимости (фото), Фото: postmark.ukrposhta.ua
В понедельник, 19 августа, «Укрпочта» открыла предзаказ на новую марку, посвященную Дню Независимости — «Все буде UA!».
Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
На этой неделе, 24 августа, украинцы отмечают 33-ю годовщину Независимости, которую каждый день отстаивают на передовой.
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«Поэтому сегодня, 19 августа, во Всемирный день филателии, который трудно представить без украинских марок, в „Укрпочте“ представили и открыли предзаказ на новую марку, посвященную Дню Независимости — „Все буде UA!“», — сообщил Смелянский.
Фото: postmark.ukrposhta.ua
Фото: postmark.ukrposhta.ua
Новую марку можно заказать по ссылке.
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Почтовый набор содержит: лист «Все буде UA!» на самоклеющейся бумаге, конверт «Перший день» и открытку. Стоимость — 140.00 грн.
Тираж — 800 000 почтовых марок. Художник — Никита Титов, автор известного почтового выпуска «Передова». Почтовая марка изготовлена ​​на самоклеющейся бумаге в форме карты Украины.
Напомним, ранее Укрпочта выпустила благотворительные почтовые марки «Медики. На полі бою» и «Медики. В операційній».
Также Укрпочта выпустила набор, посвященный Олимпийской команде Украины 2024.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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