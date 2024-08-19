«Укрпочта» презентовала новую марку ко Дню Независимости (фото) — Finance.ua

«Укрпочта» презентовала новую марку ко Дню Независимости (фото) Сегодня 10:32 — Личные финансы

«Укрпочта» презентовала новую марку ко Дню Независимости (фото), Фото: postmark.ukrposhta.ua

В понедельник, 19 августа, «Укрпочта» открыла предзаказ на новую марку, посвященную Дню Независимости — «Все буде UA!».

Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

На этой неделе, 24 августа, украинцы отмечают 33-ю годовщину Независимости, которую каждый день отстаивают на передовой.

«Поэтому сегодня, 19 августа, во Всемирный день филателии, который трудно представить без украинских марок, в „Укрпочте“ представили и открыли предзаказ на новую марку, посвященную Дню Независимости — „Все буде UA!“», — сообщил Смелянский.

Фото: postmark.ukrposhta.ua

Новую марку можно заказать по ссылке.

Почтовый набор содержит: лист «Все буде UA!» на самоклеющейся бумаге, конверт «Перший день» и открытку. Стоимость — 140.00 грн.

Тираж — 800 000 почтовых марок. Художник — Никита Титов, автор известного почтового выпуска «Передова». Почтовая марка изготовлена ​​на самоклеющейся бумаге в форме карты Украины.

Напомним, ранее Укрпочта выпустила благотворительные почтовые марки «Медики. На полі бою» и «Медики. В операційній».

Также Укрпочта выпустила набор, посвященный Олимпийской команде Украины 2024.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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