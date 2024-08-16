«Укрпочта» готова открыть отделение в Курщине: Смелянский назвал условия — Finance.ua

«Укрпочта» готова открыть отделение в Курщине: Смелянский назвал условия Сегодня 09:11

«Укрпочта» готова открыть отделение в Курщине: Смелянский назвал условия

«Укрпочта» готова открыть отделение в Судже на Курщине при обеспечении безопасности работников и наличии финансирования. Компания рассматривает использование замороженных средств рф для работы на освобожденных территориях.

Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

«Укрпочта» готовится к открытию своих отделений на освобожденных территориях, в частности, в населенном пункте Суджа на Курщине.

Смелянский рассказал, что компания готова начать работу в этом регионе, но для этого необходимо выполнить несколько важных условий. Прежде всего, «Укрпочта» предъявляет требование об обеспечении безопасности своих сотрудников и клиентов в регионе.

Хотя гарантировать 100% безопасность сегодня невозможно, компания стремится добиться приемлемого уровня риска. Это немаловажный фактор для стабильной работы и защиты работников от возможных угроз.

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Вторым условием является обеспечение необходимых финансовых ресурсов. Для финансирования работы на освобожденных территориях могут быть использованы замороженные активы российской федерации. Это позволит «Укрпочте» не только выплачивать пенсии и социальное пособие, но и обеспечить доставку посылок военным.

Для расширения своих услуг в Курщине «Укрпочта» рассматривает возможность использования передвижных отделений, адаптированных под нужды региона. Предлагается создание нового типа мобильных отделений, например на базе автомобилей типа «Козак». Это поможет обеспечить надежную и быструю доставку посылок в самые отдаленные уголки региона.

Окончательное решение об открытии отделений «Укрпочты» на территории Курщины будет принято Штабом по работе на освобожденных территориях при Кабинете Министров Украины. У этого органа уже есть необходимый опыт, приобретенный во время работы в Харьковской и Херсонской областях. После принятия соответствующего решения все механизмы открытия будут запущены, и «Укрпочта» сможет начать свою работу на новых территориях.

Обозреватель По материалам:

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