«Укрпочта» выставит на аукцион российские имперские револьверы (фото, цена) — Finance.ua
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«Укрпочта» выставит на аукцион российские имперские револьверы (фото, цена)

Фондовый рынок
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«Укрпочта» выставит на аукцион российские имперские револьверы (фото, цена)
«Укрпочта» выставит на аукцион российские имперские револьверы (фото, цена)
К годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину «Укрпочта» совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности будут еженедельно продавать на аукционах оружие, выпущенное в рф и союзе.
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Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский в своем Telegram-канале.
На открытых аукционах будут выставлены 11 демилитаризованных револьверов «Наган».
«Укрпочта» выставит на аукцион российские имперские револьверы (фото, цена)
«А почему бы не потролить врага и не продать с аукциона „имперское“ оружие и собрать средства на современное для ВСУ? Чтобы империя исчезла или хотя бы потерпела поражение», — написал Смилянский.
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Это оружие было сделано на Императорском Тульском оружейном заводе. Первый лот датируется 1915 годом, а остальные револьверы — периодом 1906−1914 годов.

Цена

Стартовая цена — 5000 грн. Вырученные средства пойдут на нужды украинской армии.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщил генеральный директор «Укрпочта» Игорь Смилянский, объявлен запуск лимитированного выпуска «Третья Штурмовая» по проекту «Собственная марка».
  • Почтовая марка «Русский военный корабль, иди!!!», которая была презентована Укрпочтой 12 апреля 2022 года, получила высшую награду международной филателистической художественной премии «Азиаго» (Италия) — гран-при, или как его еще называют сами организаторы — «филателистический Оскар».
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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