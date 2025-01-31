«Укрпочта» выставит на аукцион российские имперские револьверы (фото, цена) — Finance.ua

«Укрпочта» выставит на аукцион российские имперские револьверы (фото, цена) Сегодня 16:34 — Фондовый рынок

«Укрпочта» выставит на аукцион российские имперские револьверы (фото, цена)

К годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину «Укрпочта» совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности будут еженедельно продавать на аукционах оружие, выпущенное в рф и союзе.

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Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский в своем Telegram-канале.

На открытых аукционах будут выставлены 11 демилитаризованных револьверов «Наган».

«А почему бы не потролить врага и не продать с аукциона „имперское“ оружие и собрать средства на современное для ВСУ? Чтобы империя исчезла или хотя бы потерпела поражение», — написал Смилянский.

Это оружие было сделано на Императорском Тульском оружейном заводе. Первый лот датируется 1915 годом, а остальные револьверы — периодом 1906−1914 годов.

Цена

Стартовая цена — 5000 грн. Вырученные средства пойдут на нужды украинской армии.

Справка Finance.ua:

Как сообщил генеральный директор «Укрпочта» Игорь Смилянский, объявлен запуск лимитированного выпуска «Третья Штурмовая» по проекту «Собственная марка».

Почтовая марка «Русский военный корабль, иди!!!», которая была презентована Укрпочтой 12 апреля 2022 года, получила высшую награду международной филателистической художественной премии «Азиаго» (Италия) — гран-при, или как его еще называют сами организаторы — «филателистический Оскар».

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