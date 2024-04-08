Укрпочта выпустит новую марку (фото) — Finance.ua

Укрпочта выпустит новую марку (фото) Сегодня 15:32

Укрпочта выпустит новую марку (фото)

Укрпочта совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности 13 апреля выпустят марку «Оружие Победы. Made in Ukraine», посвященную сотрудникам оборонно-промышленного комплекса Украины.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский в Telegram.

«Почему 13 апреля? Ну, в этот день будет 2 праздника: 1) 2 года с даты начала уничтожения флота россии и потопления крейсера москва; 2) это день работника оборонно-промышленного комплекса Украины», — написал Смилянский.

Что изображено на марке

разведывательный беспилотный комплекс «Shark», предназначенный для наблюдения и корректировки огня, который может углубиться в тыл противника до 80 км в условиях радиоэлектронной борьбы;

ударный оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс «Лютый», созданный уже во время широкомасштабного вторжения, поражающий стационарные цели в оперативной глубине врага;

один из крупнейших FPV-дронов «Эскадрон», созданный путем крупноузловой сборки;

самоходная артиллерийская установка (САУ) «Богдана», которая стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм;

бронеавтомобиль «Козак», предназначенный для транспортировки личного состава, вооружения и военного оборудования, который может выполнять «прикрытие броней» при перестрелках, штурме домов и т. п. ;

; морской дрон Magura V5, автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат для наблюдения, разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, разминирования, охраны кораблей и боевых миссий.

В почтовом блоке шесть аутентичных марок, на которых изображены эти виды вооружения.

Дизайнеры выпуска — Сергей и Александр Харуки.

Тираж блока — 120 тыс. шт., из которых 7 тыс. шт. — неперфорированные, предназначенные для владельцев филабонементов пакета «Эксклюзив» и размещения в книге «Почтовые марки Украины 2024»; конверта «Первый день» — 40 тыс. экземпляров.

Также выпущены немаркированные художественные конверты, открытки, презентационная папка и сувенирная рамка.

Стоимость — 191 грн.

Где можно купить марку

С сегодняшнего дня можно заказать марки и открытки с оружием по ссылке . А с 13−15 апреля можно будет купить в отделениях Укрпочты по всей стране.

Напомним, ранее Смилянский объявил выпуск посвященной Чернигову марки из почтового блока «Города Героев». Также Укрпочта ввела в обращение новую марку, посвященную городу-герою Ахтырке Сумской области.

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