Укрпочта выпустит новую марку (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрпочта выпустит новую марку (фото)

40
Укрпочта выпустит новую марку (фото)
Укрпочта выпустит новую марку (фото)
Укрпочта совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности 13 апреля выпустят марку «Оружие Победы. Made in Ukraine», посвященную сотрудникам оборонно-промышленного комплекса Украины.
Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский в Telegram.
«Почему 13 апреля? Ну, в этот день будет 2 праздника: 1) 2 года с даты начала уничтожения флота россии и потопления крейсера москва; 2) это день работника оборонно-промышленного комплекса Украины», — написал Смилянский.

Что изображено на марке

  • разведывательный беспилотный комплекс «Shark», предназначенный для наблюдения и корректировки огня, который может углубиться в тыл противника до 80 км в условиях радиоэлектронной борьбы;
  • ударный оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс «Лютый», созданный уже во время широкомасштабного вторжения, поражающий стационарные цели в оперативной глубине врага;
  • один из крупнейших FPV-дронов «Эскадрон», созданный путем крупноузловой сборки;
  • самоходная артиллерийская установка (САУ) «Богдана», которая стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм;
  • бронеавтомобиль «Козак», предназначенный для транспортировки личного состава, вооружения и военного оборудования, который может выполнять «прикрытие броней» при перестрелках, штурме домов и т. п.;
  • морской дрон Magura V5, автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат для наблюдения, разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, разминирования, охраны кораблей и боевых миссий.
Укрпочта выпустит новую марку (фото)
В почтовом блоке шесть аутентичных марок, на которых изображены эти виды вооружения.
Дизайнеры выпуска — Сергей и Александр Харуки.
Тираж блока — 120 тыс. шт., из которых 7 тыс. шт. — неперфорированные, предназначенные для владельцев филабонементов пакета «Эксклюзив» и размещения в книге «Почтовые марки Украины 2024»; конверта «Первый день» — 40 тыс. экземпляров.
Также выпущены немаркированные художественные конверты, открытки, презентационная папка и сувенирная рамка.
Стоимость — 191 грн.
Укрпочта выпустит новую марку (фото)

Где можно купить марку

С сегодняшнего дня можно заказать марки и открытки с оружием по ссылке. А с 13−15 апреля можно будет купить в отделениях Укрпочты по всей стране.
Напомним, ранее Смилянский объявил выпуск посвященной Чернигову марки из почтового блока «Города Героев». Также Укрпочта ввела в обращение новую марку, посвященную городу-герою Ахтырке Сумской области.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.