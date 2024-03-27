Укрпочта ввела в обращение новую марку — Finance.ua

Укрпочта ввела в обращение новую марку Сегодня 16:29 — Казна и Политика

Укрпочта ввела в обращение новую марку, Фото: Укрпошта

Укрпочта ввела в обращение новую марку, посвященную городу-герою Ахтырке Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».

«Сегодня, 27 марта, Укрпочта презентовала почтовую марку „Міста Героїв. Охтирка“, посвященную победоносному городу. Погашение специальными штемпелями „Первый день“ пройдут в городе Ахтырка и киевском главпочтамте (1 001)», — сказано в сообщении.

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Это четвертый выпуск серии марок, посвященных городам-героям Украины. 9 декабря 2022 года серию начала почтовая марка «Херсон — це Україна!», в марте 2023 года серию продолжил почтовый блок «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель», посвященный городам-героям Киевщины. 14 сентября 2023 года Укрпочта официально ввела в обращение почтовый блок «Міста Героїв. Харківщина», посвященный городам Героев: Балаклеи, Изюму, Купянску и Харькову.

Фото: Укрпочта

О марке

Тираж марки — 1 080 000 экземпляров.

Номинал марки U = 15,00 грн (соответствует тарифу на пересылку внутренних простых писем без объявленной ценности массой до 50 г и почтовых карт.

Тираж конверта «Первый день» — 40 000 экземпляров, карточки — 50 000 экземпляров, папки — 400 экземпляров.

Художник почтового блока, конвертов и штемпеля «Первый день» — Владимир Таран.

Цена набора 110 грн.

Приобрести почтовую марку можно в отделениях по всей стране, а также официальном онлайн-магазине Укрпочты.

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