Укрпочта ввела в обращение новую марку — Finance.ua
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Укрпочта ввела в обращение новую марку

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Укрпочта ввела в обращение новую марку
Укрпочта ввела в обращение новую марку, Фото: Укрпошта
Укрпочта ввела в обращение новую марку, посвященную городу-герою Ахтырке Сумской области.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».
«Сегодня, 27 марта, Укрпочта презентовала почтовую марку „Міста Героїв. Охтирка“, посвященную победоносному городу. Погашение специальными штемпелями „Первый день“ пройдут в городе Ахтырка и киевском главпочтамте (1 001)», — сказано в сообщении.
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Это четвертый выпуск серии марок, посвященных городам-героям Украины. 9 декабря 2022 года серию начала почтовая марка «Херсон — це Україна!», в марте 2023 года серию продолжил почтовый блок «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель», посвященный городам-героям Киевщины. 14 сентября 2023 года Укрпочта официально ввела в обращение почтовый блок «Міста Героїв. Харківщина», посвященный городам Героев: Балаклеи, Изюму, Купянску и Харькову.
Фото: Укрпочта
Фото: Укрпочта

О марке

  • Тираж марки — 1 080 000 экземпляров.
  • Номинал марки U = 15,00 грн (соответствует тарифу на пересылку внутренних простых писем без объявленной ценности массой до 50 г и почтовых карт.
  • Тираж конверта «Первый день» — 40 000 экземпляров, карточки — 50 000 экземпляров, папки — 400 экземпляров.
  • Художник почтового блока, конвертов и штемпеля «Первый день» — Владимир Таран.
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Цена набора 110 грн.
Приобрести почтовую марку можно в отделениях по всей стране, а также официальном онлайн-магазине Укрпочты.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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