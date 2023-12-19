«Укрпочта» выпустила последнюю марку 2023 года — Finance.ua

«Укрпочта» выпустила последнюю марку 2023 года Сегодня 13:25

«Укрпочта» выпустила последнюю марку 2023 года, Фото: Укрпошта

В канун Рождества «Укрпочта» введет в обращение финальный почтовый блок 2023 года — «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі».

Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».

«Українські колядки в Києво-Печерській лаврі» — завершающий почтовый выпуск 2023 года. Решили посвятить его одному из таких событий — годовщине проведения Православной Церковью Украины первой рождественской литургии в Успенском соборе Киево-Печерской лавры", — сказано.

Фото: Укрпочта

Сюжет выпуска объединил иконостас Успенского собора, колоритных колядников с восьмиугольной звездой и традиционный украинский вертеп. С обеих сторон иконостаса — Преподобные Антоний и Феодосий Печерские — основатели Киево-Печерской лавры.

Тираж почтового блока — 140 000 экземпляров. Стоимость — 128.00 грн.

В набор входит:

Почтовый блок «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі»;

Конверт «Перший день. Українські колядки в Києво-Печерській лаврі»;

Карта «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі».

Автор блока, листовки, конверта и штемпеля «Перший день» — заслуженный художник Украины Николай Кочубей.

Предзаказ по ссылке

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