«Укрпочта» выпустила последнюю марку 2023 года — Finance.ua

«Укрпочта» выпустила последнюю марку 2023 года
В канун Рождества «Укрпочта» введет в обращение финальный почтовый блок 2023 года — «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі».
Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».
«Українські колядки в Києво-Печерській лаврі» — завершающий почтовый выпуск 2023 года. Решили посвятить его одному из таких событий — годовщине проведения Православной Церковью Украины первой рождественской литургии в Успенском соборе Киево-Печерской лавры", — сказано.
Сюжет выпуска объединил иконостас Успенского собора, колоритных колядников с восьмиугольной звездой и традиционный украинский вертеп. С обеих сторон иконостаса — Преподобные Антоний и Феодосий Печерские — основатели Киево-Печерской лавры.
Тираж почтового блока — 140 000 экземпляров. Стоимость — 128.00 грн.
В набор входит:
- Почтовый блок «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі»;
- Конверт «Перший день. Українські колядки в Києво-Печерській лаврі»;
- Карта «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі».
Автор блока, листовки, конверта и штемпеля «Перший день» — заслуженный художник Украины Николай Кочубей.
Предзаказ по ссылке.
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