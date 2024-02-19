Десять лет войны: в Украине выпускают марку «И будет весна» — Finance.ua

Десять лет войны: в Украине выпускают марку «И будет весна» Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Десять лет войны: в Украине выпускают марку «И будет весна»

В преддверии десятой годовщины войны и второй годовщины полномасштабного вторжения, развязанного россией против Украины, «Укрпочта» выпустит марку «И будет весна».

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский в Telegram.

«Эта неделя особенная в истории Украины — 10 лет с начала войны и 2 года с начала полномасштабного вторжения. Было действительно трудно найти то художественное изображение, которое передало бы именно те чувства, которые испытывают миллионы украинцев. Именно поэтому для марки, посвященной этим датам, мы выбрали тему „И будет весна“, потому что она, как и наша победа, обязательно будет», — сказано в сообщении.

Этот выпуск можно уже предзаказать по ссылке , а марку официально запустят по всей стране.

Что изображено на марке

На почтовом блоке «И будет весна!» воспроизведено:

захват аэропорта «Бельбек»;

воин в лучах солнца на «Азовстали»;

фото со свадьбы медиков-волонтеров весной 2022 года во дворе разрушенного российскими ракетами дома в Харькове, автора Сергея Бобко;

фото рук пехотинца 28-й бригады с позывным «Снежок», которое зафиксировал Максим Дондюк в нескольких сотнях метров от вражеских окопов на окраине Бахмута в марте 2023 года.

Тираж блока — 250 000 экземпляров. Тираж конверта «Первый день» — 50 000 экземпляров. Выпуск также содержит художественный конверт, 4 карточки, презентационную папку и сувенирную рамку.

Дизайнер почтового блока, карточек, конвертов и штемпелей — Владимир Таран.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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