Укрпочта сократит средний возраст автопарка до 5 лет

Враг уже нанес ущерб инфраструктуре Укрпочты более чем на $60 млн, или около 2,5 млрд гривен. В то же время благодаря партнерам из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) компания обновляет автопарк 160 новыми авто.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрпочты».

«Когда в 2016 году пришла новая команда, средний возраст автопарка Укрпочты составил 17−18 лет. Автомобили, которые чаще стояли на ремонте, чем преодолевали маршруты, замедляли работу почты и становились героями шуток в соцсетях. Сегодня мы распродаем остатки этого хлама на аукционах, а средний возраст автопарка после передачи новой партии автомобилей составит всего 5 лет — то есть на уровне мировых стандартов», — отметил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский.

До конца 2025 года автопарк пополнится:

100 MAN (5 тонн) — для межобластных перевозок и восстановления логистических связей между поврежденными транспортными узлами;

60 Iveco с полуприцепами Schmitz Cargobull (20 тонн) — для больших межрегиональных перевозок.

Первые 11 машин (8 MAN и 3 Iveco) уже вышли на маршруты, отметил Смилянский.

По его словам, это продолжение масштабного обновления, которое стартовало в прошлом году. Тогда Укрпочта получила 250 Citroen Jumper.

«Логистика во время войны — это главная артерия страны. Инвестируя в новый автопарк, мы не только предупреждаем неизбежную проблему дефицита мощностей и рост стоимости частных перевозок. Мы смотрим в будущее, чтобы сохранить для украинцев справедливую цену на доставку и гарантировать доступность услуг даже в самые тяжелые времена. Эти машины — это о надежности сегодня и об устойчивости завтра», — комментирует Игорь Смилянский.

Напомним, по базовому сценарию , предусматривающему рост доходов в среднем на 9%, «Укрпочта» будет прибыльной в 2025—2028 годах. Согласно ожиданиям, по базовому сценарию долг компании снизится с 1,5 млрд грн в 2025 году до 1,0 млрд грн в 2028 году.

В то же время генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский отрицает обвинения в недостаточной капитализации и объясняет ее изменениями методологии НБУ. Он также заявил, что компания не нуждается в докапитализации из госбюджета и до 1 января 2026 года выполнит требования Нацбанка по капиталу собственными ресурсами.

