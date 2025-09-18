Укрпочта сократит средний возраст автопарка до 5 лет
Враг уже нанес ущерб инфраструктуре Укрпочты более чем на $60 млн, или около 2,5 млрд гривен. В то же время благодаря партнерам из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) компания обновляет автопарк 160 новыми авто.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрпочты».
«Когда в 2016 году пришла новая команда, средний возраст автопарка Укрпочты составил 17−18 лет. Автомобили, которые чаще стояли на ремонте, чем преодолевали маршруты, замедляли работу почты и становились героями шуток в соцсетях. Сегодня мы распродаем остатки этого хлама на аукционах, а средний возраст автопарка после передачи новой партии автомобилей составит всего 5 лет — то есть на уровне мировых стандартов», — отметил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский.
До конца 2025 года автопарк пополнится:
- 100 MAN (5 тонн) — для межобластных перевозок и восстановления логистических связей между поврежденными транспортными узлами;
- 60 Iveco с полуприцепами Schmitz Cargobull (20 тонн) — для больших межрегиональных перевозок.
Первые 11 машин (8 MAN и 3 Iveco) уже вышли на маршруты, отметил Смилянский.
Читайте также
По его словам, это продолжение масштабного обновления, которое стартовало в прошлом году. Тогда Укрпочта получила 250 Citroen Jumper.
«Логистика во время войны — это главная артерия страны. Инвестируя в новый автопарк, мы не только предупреждаем неизбежную проблему дефицита мощностей и рост стоимости частных перевозок. Мы смотрим в будущее, чтобы сохранить для украинцев справедливую цену на доставку и гарантировать доступность услуг даже в самые тяжелые времена. Эти машины — это о надежности сегодня и об устойчивости завтра», — комментирует Игорь Смилянский.
Напомним, по базовому сценарию, предусматривающему рост доходов в среднем на 9%, «Укрпочта» будет прибыльной в 2025—2028 годах. Согласно ожиданиям, по базовому сценарию долг компании снизится с 1,5 млрд грн в 2025 году до 1,0 млрд грн в 2028 году.
В то же время генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский отрицает обвинения в недостаточной капитализации и объясняет ее изменениями методологии НБУ. Он также заявил, что компания не нуждается в докапитализации из госбюджета и до 1 января 2026 года выполнит требования Нацбанка по капиталу собственными ресурсами.
Поделиться новостью
Также по теме
Как вернуть часть расходов на обучение
Топ китайских авто в Украине
Укрпочта сократит средний возраст автопарка до 5 лет
В камере iPhone Air и 17 Pro обнаружен дефект, который портит фотографии
Водительские услуги в «Дія» ежегодно экономят более 4,5 млрд грн— Федоров
День финансов: смягчение валютных ограничений, изъятие монет номиналом 10 копеек, изменения в системе соцсферы