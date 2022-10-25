«Укрпочта» приступила к выдаче разовой финансовой помощи: кто получит 2200 грн — Finance.ua

«Укрпочта» приступила к выдаче разовой финансовой помощи: кто получит 2200 грн Сегодня 15:00 — Личные финансы

В «Укрпочте» стартовала выплата единовременного пособия для некоторых категорий украинцев. Кому будет оказываться помощь и сколько будут выплачивать — рассказали в пресс-службе компании.

В Укрпочте заявили, что начали выплату единовременной помощи украинцам на освобожденных от оккупантов территориях.

Размер выплаты составляет 2200 гривен, и их уже начали получать жители освобожденных населенных пунктов на Донбассе.

«В сотрудничестве с Международной организацией по миграции мы приступили к выдаче разовой финансовой помощи украинцам на деоккупированных территориях Донбасса. В настоящее время выплаты производятся в Лимане и Яровой. К тому же более 350 жителей Святогорска уже получили средства в размере 2,2 тысячи гривен на человека. В целом выплачено более полумиллиона гривен тем, кто больше всего пострадал от российского нашествия», — говорится в сообщении.

Как ранее заявляла Ирина Верещук, оформить этот вид помощи украинцы могут через приложение «Дія» и платформу «єДопомога».

«Люди, которые выезжают в рамках обязательной эвакуации из Донбасса, получают кэш-поддержку от правительства в сумме 2200 грн на человека, независимо от возраста и количества членов семьи. Эти деньги предоставляются сразу после прибытия», — рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, правительство также гарантирует выплату помощи ВПЛ на проживание: ежемесячно 2 тыс. грн для взрослых и 3 тыс. грн для детей или лиц с инвалидностью. Приобщаются и международные гуманитарные организации со своими благотворительными программами помощи.

Справка Finance.ua:

Министерство социальной политики с 1 октября ввело Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС), которая позволит внутренне перемещенным лицам получать услуги по месту своего фактического пребывания;

переселенцы с временно оккупированной территории могут претендовать на выплату по 2 тыс. грн на взрослых и по 3 тыс. грн на детей. В то же время, если выплата задерживается более чем на месяц, необходимо обратиться в орган соцзащиты и выяснить причину.

На пенсии По материалам:

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