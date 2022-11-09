Укрпочта показала, как будет выглядеть рождественско-новогодняя марка (фото) — Finance.ua

Укрпочта показала, как будет выглядеть рождественско-новогодняя марка (фото) Сегодня 13:14 — Фондовый рынок

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский заявил о том, что в 2022 году в Украине в голосовании за лучшую рождественско-новогоднюю марку выиграл эскиз «Разъединенные войной».

Автор марки-победительницы — школьница Валерия Михайлова из Николаева, вынужденная выехать за границу. Там у нее возникла идея такого рисунка.

«Глубину этого замысла, как и эмоции самого автора, родной город которого с начала войны не обстреливали всего 46 дней, может понять каждый», — отметил Смилянский.

В финал вышли пять работ: «Детские мечты», «Колядники и украинский воин», «Счастье — это быть вместе», «Разъединенные войной» и «Под защитой Святого Николая».

Второе место в голосовании занял эскиз с украинским военным и колядниками авторства Александра Охапкина — заслуженного художника Украины, работающего в области иконописи.

Конкурс эскизов на создание рождественской почтовой марки проходил с 15 по 25 октября. Один участник мог подать не более 5 работ. Рисунок должен содержать главные символы Рождества и Нового года, традиционные украинские праздничные атрибуты и национальный колорит.

Справка Finance.ua:

Укрпочта показала эскизы новых марок к Новому году

Укрпочта выпустила новую почтовую марку «Крымский мост на бис!». Тираж марки составляет 300 тыс. марочных листов или 2,1 млн марок. Приобрести марки можно в отделениях и на сайте Укрпочты, а также в официальных онлайн магазинах Укрпочты на Prom, Kasta, Rozetka, eBay и Amazon.

Хвиля По материалам:

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