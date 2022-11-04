"Кримський міст на біс!": в Україні випустять нову марку — Finance.ua

"Кримський міст на біс!": в Україні випустять нову марку Вчора 09:14 — Особисті фінанси

У п’ятницю, 4 листопада, Укрпошта випустить нову поштову марку «Кримський міст на біс!».

Про це в Telegram повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

«4 листопада буде 8 років, 8 місяців та 8 днів українського спротиву російський навалі. А ще 4 листопада державне свято на росіі — День Народного Единства. Ми, в Укрпошті, настільки доброзичливі, що робимо подарунки навіть нашим ворогам. А тому у п’ятницю, 4 листопада Укрпошта випускає нову марку — „Кримський міст на біс!“» — сказано в повідомленні.

Тираж марки складає 300 тис. маркових аркушів або 2,1 млн марок. Проте більше 70 тисяч листів вже продано по передзамовленню, і вони вже скоро будуть у своїх власників.

Придбати марки можна буде 4 листопада у відділеннях та на сайті Укрпошти, а також в офіційних онлайн-магазинах Укрпошти на Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon. Там також можна буде придбати тематичні футболки, світшоти та магніти.

Нагадаємо, Укрпошта розпочала голосування за нову марку воєнного часу, яку планують випустити до Нового року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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