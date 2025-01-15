НБУ предлагает обновить процесс управления проблемными активами — Finance.ua

НБУ предлагает обновить процесс управления проблемными активами Сегодня 11:14 — Фондовый рынок

НБУ предлагает обновить процесс управления проблемными активами

Национальный банк Украины выставил на общественное обсуждение обновленную версию проекта изменений в Положение об организации процесса управления проблемными активами в банках.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Принятие проекта направлено на:

учет изменений в европейских банковских практиках по усилению контрольных функций второй линии защиты;

ужесточение требований к совету банка по обеспечению контроля за своевременным предотвращением, выявлением и урегулированием конфликта интересов, который может возникать в процессе управления проблемными активами;

повышение эффективности процесса управления проблемными активами путем усиления в этом процессе роли системы управления рисками, основанной на распределении обязанностей между подразделениями банка с применением модели трех линий защиты;

обеспечение должного уровня независимости главного риск-менеджера в системно важных банках Украины в процессе управления проблемными активами, учитывая масштаб деятельности, виды, сложность осуществляемых такими банками операций.

Напомним, в декабре прошлого года правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО «Коммерческий инвестиционный банк» (далее — АО «КомИнвестБанк») к категории неплатежеспособных. Решение принято в связи с неприведением АО «КомИнвестБанк» своей деятельности в соответствие требованиям законодательства, в том числе нормативно-правовым актам Национального банка.

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