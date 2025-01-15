АРМА будет размещать арестованные средства в Сенс Банке — Finance.ua
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АРМА будет размещать арестованные средства в Сенс Банке

Фондовый рынок
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Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) путем конкурсного отбора выбрало государственный Сенс Банк (Киев) для последующего размещения арестованных средств, сообщается в пресс-релизе на сайте агентства.
«В настоящее время агентство осуществляет организационные мероприятия по заключению соответствующего договора с государственным банком. Первым этапом является план разместить более 2 млрд грн арестованных средств, в том числе средства в иностранной валюте», — говорится в нем.
Отмечается, что Сенс Банк был отобран в связи с наиболее выгодными предложенными условиями по банковскому вкладу по требованию.
Пресс-служба АРМА напомнила, что в настоящее время агентство хранит в военных ОВГЗ около 8 млрд грн арестованных средств.
По данным Национального банка Украины (НБУ), по состоянию на 1 декабря 2024 года Сенс Банк занимал 9 место среди 62 банков, действовавших на тот момент (143,56 млрд грн), по общим активам. Согласно им, чистая прибыль финучреждения за этот период составила 3,83 млрд грн.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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