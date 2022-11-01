Укрпошта показала ескізи нових марок до Нового року: як проголосувати (фото) — Finance.ua

Укрпошта показала ескізи нових марок до Нового року: як проголосувати (фото) Вчора 10:28 — Фондовий ринок

Укрпошта розпочала голосування за нову марку воєнного часу, яку планують випустити до Нового року.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський в Telegram, пишуть progroshi.news.

Найпопулярнішими виявилися марки, за які голосує більшість українців, та ті, які щось передбачають.

«Наступна марка має бути успішною, бо Новий рік точно наступить після її випуску. І ми всі впевнені, що він буде переможним, як і впевнені в тому, що за переможну марку проголосуєте саме Ви», — написав Смілянський.

Як проголосувати

Голосування відбуватиметься на офіційних сторінках Укрпошти у Facebook та Instagram,

а також Telegram-каналі до 08:00 4 листопада.

На кожному ескізі марки відображена власна інтерпретація українського Різдва та Нового Року в умовах війни.

№ 1 Дитячі мрії

№ 2 Колядники і український воїн

№ 3 Щастя — це бути разом

№ 4 Роз’єднані війною

№ 5 Під захистом Святого Миколая

«Давайте декілька хвилин подумаємо про новий, переможний 2023 рік та оберемо марку, яка буде на листах та листівках військовим, родинам та друзям.Мені вже дуже цікаво, який малюнок вам відгукнеться найбільше», — написав він.

Довідка Finance.ua:

Укрпошта випустила благодійну марку «Пес Патрон».

«Ласкаво просимо до пекла»: Укрпошта випустила новий конверт.

поштову марку «Русский военный корабль, иди нах*й» ввели в обіг 12 квітня. Її назва — слова українського прикордонника острова Зміїний Романа Грибова у відповідь російському кораблю, які стали символом спротиву військовій агресії рф.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.