НБУ разрешил «Нафтогазу» валютные транзакции за границу для выполнения решений арбитража — Finance.ua

НБУ разрешил «Нафтогазу» валютные транзакции за границу для выполнения решений арбитража Сегодня 15:44 — Фондовый рынок

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил компании, на которую возложены специальные обязательства по формированию ресурса природного газа (НАК «Нафтогаз Украины». — Ред.), осуществлять трансграничный перевод валюты для выполнения обязательств по решениям иностранных арбитражных судов.

Такое решение правление НБУ приняло 13 января 2025 года, внеся изменение в свое постановление № 18 от 24 февраля 2022 года «О работе банковской системы в период введения военного положения».

Соответствующие операции со стороны «Нафтогаза» должны быть согласованы Кабинетом Министров Украины.

Как сообщалось, Арбитражный трибунал Стокгольма в декабре 2012 года принял решение по иску Italia Ukraina Gas Spa (IUGAS, Италия) наложить штраф $12,7 млн ​​на «Нафтогаз Украины» за невыполнение обязательств по заключенному в 2003 году контракту на поставку природного газа.

Условия договора между НАК и Italia Ukraina Gas предусматривали поставки газа в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2013 года объемом до 1,3 млрд куб. м в год по фиксированной цене $110/тыс. куб. м.

Ранее в «Нафтогазе» отмечали, что контракт с IUGAS был подписан на тот момент заместителем председателя правления НАК Игорем Ворониным без необходимых согласований, а гражданина Италии Марка Маренко, владевшего IUGAS на момент его заключения, позже осудили на его родине за махинации и неуплату налогов.

Согласно отчетности «Нафтогаза», в декабре 2020 года компания вновь стала стороной производства в Стокгольмском арбитраже по выполнению вышеупомянутого договора с исковыми требованиями около $110 млн, 29 августа 2024 года исковые требования были частично удовлетворены. По состоянию на 30 сентября 2024 года компания зарезервировала обеспечение под исполнение решения на сумму 1,983 млрд грн.

В октябре 2024 года кредитор по арбитражному решению инициировал исполнительное производство в Швейцарской конфедерации, в рамках которого обременил имущество НАК.

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