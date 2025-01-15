НБУ разрешил «Нафтогазу» валютные транзакции за границу для выполнения решений арбитража — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ разрешил «Нафтогазу» валютные транзакции за границу для выполнения решений арбитража

Фондовый рынок
30
Национальный банк Украины (НБУ) разрешил компании, на которую возложены специальные обязательства по формированию ресурса природного газа (НАК «Нафтогаз Украины». — Ред.), осуществлять трансграничный перевод валюты для выполнения обязательств по решениям иностранных арбитражных судов.
Такое решение правление НБУ приняло 13 января 2025 года, внеся изменение в свое постановление № 18 от 24 февраля 2022 года «О работе банковской системы в период введения военного положения».
Соответствующие операции со стороны «Нафтогаза» должны быть согласованы Кабинетом Министров Украины.
Как сообщалось, Арбитражный трибунал Стокгольма в декабре 2012 года принял решение по иску Italia Ukraina Gas Spa (IUGAS, Италия) наложить штраф $12,7 млн ​​на «Нафтогаз Украины» за невыполнение обязательств по заключенному в 2003 году контракту на поставку природного газа.
Условия договора между НАК и Italia Ukraina Gas предусматривали поставки газа в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2013 года объемом до 1,3 млрд куб. м в год по фиксированной цене $110/тыс. куб. м.
Ранее в «Нафтогазе» отмечали, что контракт с IUGAS был подписан на тот момент заместителем председателя правления НАК Игорем Ворониным без необходимых согласований, а гражданина Италии Марка Маренко, владевшего IUGAS на момент его заключения, позже осудили на его родине за махинации и неуплату налогов.
Согласно отчетности «Нафтогаза», в декабре 2020 года компания вновь стала стороной производства в Стокгольмском арбитраже по выполнению вышеупомянутого договора с исковыми требованиями около $110 млн, 29 августа 2024 года исковые требования были частично удовлетворены. По состоянию на 30 сентября 2024 года компания зарезервировала обеспечение под исполнение решения на сумму 1,983 млрд грн.
В октябре 2024 года кредитор по арбитражному решению инициировал исполнительное производство в Швейцарской конфедерации, в рамках которого обременил имущество НАК.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.