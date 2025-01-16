Nvidia инвестирует $4 млн в тайваньский стартап для создания цифровых двойников с помощью ИИ — Finance.ua

Nvidia инвестирует $4 млн в тайваньский стартап для создания цифровых двойников с помощью ИИ
Nvidia удваивает возможности создания робототехники и других промышленных приложений с искусственным интеллектом и инвестирует миллионы долларов в тайваньский стартап MetAI.
Об этом сообщает TechCrunch.
Nvidia поддерживает MetAI, компанию базирующуюся на острове Тайвань: речь идет об инвестициях в 4 миллиона долларов США, что станет первой инвестицией чип-гиганта в тайваньский стартап.
В программе инвестирования также принимают участие другие стратегические и финансовые компании, в частности, Kenmec Mechanical Engineering, Solomon Technology, SparkLabs Taiwan, Addin Ventures и Upstream Ventures.
Тайваньская компания MetAI разработала модель, которая может быстро генерировать «SimReady» (готовых к моделированию) цифровых двойников с помощью искусственного интеллекта и 3D-технологий, превращая CAD-файлы в функциональные 3D-среды в считанные минуты.
Следующая волна ИИ, известная как генеративный физический ИИ, полагается на физически точные симулированные среды для обучения и проверки роботов, используемых в автономных системах, для создания операционного ИИ перед развертыванием. MetAI утверждает, что цифровые двойники, которые он помогает создавать, будут играть центральную роль в этих усилиях.
Рентон Хсу, соучредитель Ю и технический директор MetAI, имеет опыт работы в области 3D-инженерии и искусственного интеллекта и впервые столкнулся с цифровыми двойниками при создании программных приложений для корпоративного искусственного интеллекта: они использовались как практический обходной путь в ситуациях, когда клиентам не хватало данных для обучения систем. Затем он понял, что может применить то же самое к 3D-системам, интегрируя 3D-технологии с искусственным интеллектом для разработки синтетического искусственного интеллекта и 3D-решений.
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