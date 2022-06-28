Укрпочта открыла магазин на Amazon — Finance.ua

Укрпочта открыла магазин на Amazon Сегодня 11:00 — Фондовый рынок

АО «Укрпочта» открыло официальный магазин на американской платформе электронной коммерции Amazon.

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в Телеграм

«Укрпочта открывает свой магазин на Amazon и становится первой почтовой компанией в мире, которая это сделала», — написал Смелянский.

Он добавил, что Укрпочта и в дальнейшем будет прилагать усилия для того, чтобы предоставить украинцам доступ к Amazon.

«Мы долго к этому шли, и теперь наши клиенты по всему миру, а особенно в США, смогут приобщиться к украинской мечте. И кто знает, может, совсем скоро на этой площадке, в магазине Укрпочты появятся и Ваши товары, которые мы с удовольствием доставим в США, осуществив мечту выхода на мировой рынок!» — отметил Смелянский.

Как сообщалось, в 2021 году чистый доход национального оператора почтовой связи «Укрпочта» составил 11,2 млрд грн, а чистая прибыль — 183,5 млн грн.

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