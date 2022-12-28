Укрпочта готовит три выпуска новых марок в январе-феврале — Finance.ua

Укрпочта готовит три выпуска новых марок в январе-феврале Сегодня 11:45 — Личные финансы

Укрпочта готовит три выпуска новых марок в январе-феврале

АО «Укрпочта» готовит три выпуска марок на январь — февраль.

Об этом генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил в Телеграме.

«Друзья! Так получилось, что последние выпуски — Херсон, Крымский Мост, Новый Год, Щедрик и Оружие — были раскуплены почти за считанные дни и, конечно, я получаю многочисленные сообщения, что многим не хватило наших марок», — заявил Смилянский.

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По его словам, теперь выпусков будет больше, но тиражи будут меньше. «Но меньшие не значит не такие крутые, потому что уже готовим нестандартные 3 выпуска на январь — февраль», — добавил Смилянский.

Также он посоветовал украинцам подписаться на филателистический абонемент Укрпочты, чтобы не пропустить что-нибудь интересное в следующем году.

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«Подписаться на него можно до 31 декабря по акционной цене 480 гривен в год. За эту сумму вы гарантированно сможете приобрести все марки в количестве от 1 до 3 штук с бесплатной доставкой. Что, кстати, уже отбивает его стоимость, и вам остается только удовольствие от нашей коллекции», — отметил Смилянский.

По его словам, со следующего года Укрпочта будет присылать марки сразу после выпуска, не дожидаясь окончания месяца.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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