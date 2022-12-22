Укрпочта анонсировала выход последней марки в этом году — Finance.ua

Укрпочта анонсировала выход последней марки в этом году Сегодня 14:32 — Личные финансы

Укрпочта анонсировала выход последней марки в этом году

23 декабря вводится в обращение почтовая марка «Щедрик. Carol of the Bells», которая является заключительной в цикле марок, выпущенных АО «Укрпочта» в 2022 году.

«Выпуск почтовой марки приурочен к 100-летию с момента презентации музыкального произведения „Щедрик“ на сцене в Карнеги-холле в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тираж марки составит 200 тыс. экземпляров. Номинал марки — W (эквивалент 1,5$, соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма наземным транспортом до 50 г в иностранное государство).

Купить почтовый выпуск «Щедрик. Carol of the Bells» можно будет, начиная с 23 декабря, в городских отделениях Укрпочты, а также в официальном онлайн-магазине Укрпочты

Напомним, к новогодним праздникам Укрпочта выпустила почтовую марку «Победного Нового года!» и подготовила тематический мерч: рождественские артоткрытки и елочные украшения-магниты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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