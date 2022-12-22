Укрпочта анонсировала выход последней марки в этом году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрпочта анонсировала выход последней марки в этом году

Личные финансы
38
Укрпочта анонсировала выход последней марки в этом году
Укрпочта анонсировала выход последней марки в этом году
23 декабря вводится в обращение почтовая марка «Щедрик. Carol of the Bells», которая является заключительной в цикле марок, выпущенных АО «Укрпочта» в 2022 году.
Об этом сообщает пресс-служба АО «Укрпочта».
«Выпуск почтовой марки приурочен к 100-летию с момента презентации музыкального произведения „Щедрик“ на сцене в Карнеги-холле в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
Читайте также
Отмечается, что тираж марки составит 200 тыс. экземпляров. Номинал марки — W (эквивалент 1,5$, соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма наземным транспортом до 50 г в иностранное государство).
Купить почтовый выпуск «Щедрик. Carol of the Bells» можно будет, начиная с 23 декабря, в городских отделениях Укрпочты, а также в официальном онлайн-магазине Укрпочты.
Место для вашей рекламы
Напомним, к новогодним праздникам Укрпочта выпустила почтовую марку «Победного Нового года!» и подготовила тематический мерч: рождественские артоткрытки и елочные украшения-магниты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.