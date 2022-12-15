С 15 декабря «Укрпочта» открывает предзаказ новогодней марки (фото) — Finance.ua

С 15 декабря «Укрпочта» открывает предзаказ новогодней марки (фото) Сегодня 12:11 — Фондовый рынок

С сегодняшнего дня, 15 декабря, «Укрпочта» открывает предзаказ новогодней марки «Победного Нового года!».

Как сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский , автором рисунка, за который проголосовали более 15,5 тыс. украинцев, стала девочка из Николаева.

«Эскиз марки был доработан по вашим советам. Добавили несколько символических элементов: поле боя, покрытое снегом и зажженные свечи на окне. Но основной месседж остается неизменным — война разлучила многих украинцев, создала границы там, где еще в прошлом Новом году царили радость и смех» , — заметил он.

Отмечается, что продажи в отделениях «Укрпочты» начнутся 19 декабря. Тираж составляет 720 тыс. марок.

Предзаказ новогоднего почтового выпуска «Победного Нового года!» можно осуществить в официальном онлайн-магазине «Укрпочты».

УНІАН По материалам:

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