«Укроборонпром» вошел в ТОП-100 крупнейших производителей оружия в мире Сегодня 12:24

«Укроборонпром» вошел в ТОП-100 крупнейших производителей оружия в мире

АО «Украинская оборонная промышленность» впервые попало в рейтинг крупнейших производителей вооружений в мире.

Стокгольмский институт исследования проблем мира SIPRI впервые включил Украину в сотню глобального рейтинга полноценных производителей оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».

Украина заняла 52 место из 100 в общем рейтинге. При этом по темпам роста страна получила 6 позицию с результатом +41% по сравнению с 2023 годом.

Сколько заработали производители оружия

Доходы «Укроборонпрома» в 2024 году составили $3 млрд.

В общей сложности 100 крупнейших компаний мира в 2024-м получили $679 млрд от продажи вооружений. Рост обеспечили, прежде всего, США и Европа. Единственная региональная группа с падением — Азия, в основном из-за сокращения доходов от вооружений в Китае.

Лидеры рейтинга:

Lockheed Martin (США) — $64,6 млрд (+3,2%) RTX Corporation (США) — $43,6 млрд (+4,1%) Northrop Grumman (США) — $37,8 млрд (+3,3%) BAE Systems (Великобритания) — $33,7 млрд (+6,9%) General Dynamics (США) — $33,6 млрд (+8,1%)

В «Укроборонпроме» говорят, что само АО или предприятия, входящие в Группу, имеют активные партнерства почти с каждой из этих компаний.

2024 год стал рекордным для мировой оборонной промышленности — доходы ста крупнейших компаний достигли $679 млрд, что является рекордно высоким показателем за все время наблюдений SIPRI. Рост объясняется повышенным спросом в разных регионах мира, а для части европейских компаний дополнительным фактором стала война рф против Украины.

Темпы роста компаний-производителей оружия

Европейские производители оружия выросли в среднем на 13%.

Рейнметалл (Германия): +47%;

BAE Systems (Великобритания): +6,9%;

Czechoslovak Group (Чехия): рекорд +193% (половина доходов — производство для Украины);

Diehl (Германия): +53%.

«На этом фоне +41% Украины — это уровень европейских стран, при том что ни одна из них не работает в столь сложных условиях», — комментируют в Укроборонпроме.

Относительно темпов роста — АО «УОП» оказался на шестом месте в общем рейтинге, а также стал четвертой компанией в Европе по темпам роста:

Czechoslovak Group (Чехия) — +193%; SpaceX (США) — +103%; Mitsubishi Electric (Япония) — +87%; Diehl (Германия) — +53%; Rheinmetall — (Германия) — +47%; АО «УОП» (Украина) — +41%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.