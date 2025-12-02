«Укроборонпром» вошел в ТОП-100 крупнейших производителей оружия в мире
АО «Украинская оборонная промышленность» впервые попало в рейтинг крупнейших производителей вооружений в мире.
Стокгольмский институт исследования проблем мира SIPRI впервые включил Украину в сотню глобального рейтинга полноценных производителей оружия.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».
Украина заняла 52 место из 100 в общем рейтинге. При этом по темпам роста страна получила 6 позицию с результатом +41% по сравнению с 2023 годом.
Сколько заработали производители оружия
Доходы «Укроборонпрома» в 2024 году составили $3 млрд.
В общей сложности 100 крупнейших компаний мира в 2024-м получили $679 млрд от продажи вооружений. Рост обеспечили, прежде всего, США и Европа. Единственная региональная группа с падением — Азия, в основном из-за сокращения доходов от вооружений в Китае.
Лидеры рейтинга:
- Lockheed Martin (США) — $64,6 млрд (+3,2%)
- RTX Corporation (США) — $43,6 млрд (+4,1%)
- Northrop Grumman (США) — $37,8 млрд (+3,3%)
- BAE Systems (Великобритания) — $33,7 млрд (+6,9%)
- General Dynamics (США) — $33,6 млрд (+8,1%)
В «Укроборонпроме» говорят, что само АО или предприятия, входящие в Группу, имеют активные партнерства почти с каждой из этих компаний.
2024 год стал рекордным для мировой оборонной промышленности — доходы ста крупнейших компаний достигли $679 млрд, что является рекордно высоким показателем за все время наблюдений SIPRI. Рост объясняется повышенным спросом в разных регионах мира, а для части европейских компаний дополнительным фактором стала война рф против Украины.
Темпы роста компаний-производителей оружия
Европейские производители оружия выросли в среднем на 13%.
- Рейнметалл (Германия): +47%;
- BAE Systems (Великобритания): +6,9%;
- Czechoslovak Group (Чехия): рекорд +193% (половина доходов — производство для Украины);
- Diehl (Германия): +53%.
«На этом фоне +41% Украины — это уровень европейских стран, при том что ни одна из них не работает в столь сложных условиях», — комментируют в Укроборонпроме.
Относительно темпов роста — АО «УОП» оказался на шестом месте в общем рейтинге, а также стал четвертой компанией в Европе по темпам роста:
- Czechoslovak Group (Чехия) — +193%;
- SpaceX (США) — +103%;
- Mitsubishi Electric (Япония) — +87%;
- Diehl (Германия) — +53%;
- Rheinmetall — (Германия) — +47%;
- АО «УОП» (Украина) — +41%.
