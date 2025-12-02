0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укроборонпром» вошел в ТОП-100 крупнейших производителей оружия в мире

2
«Укроборонпром» вошел в ТОП-100 крупнейших производителей оружия в мире
«Укроборонпром» вошел в ТОП-100 крупнейших производителей оружия в мире
АО «Украинская оборонная промышленность» впервые попало в рейтинг крупнейших производителей вооружений в мире.
Стокгольмский институт исследования проблем мира SIPRI впервые включил Украину в сотню глобального рейтинга полноценных производителей оружия.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».
Украина заняла 52 место из 100 в общем рейтинге. При этом по темпам роста страна получила 6 позицию с результатом +41% по сравнению с 2023 годом.
Читайте также

Сколько заработали производители оружия

Доходы «Укроборонпрома» в 2024 году составили $3 млрд.
В общей сложности 100 крупнейших компаний мира в 2024-м получили $679 млрд от продажи вооружений. Рост обеспечили, прежде всего, США и Европа. Единственная региональная группа с падением — Азия, в основном из-за сокращения доходов от вооружений в Китае.
Лидеры рейтинга:
  1. Lockheed Martin (США) — $64,6 млрд (+3,2%)
  2. RTX Corporation (США) — $43,6 млрд (+4,1%)
  3. Northrop Grumman (США) — $37,8 млрд (+3,3%)
  4. BAE Systems (Великобритания) — $33,7 млрд (+6,9%)
  5. General Dynamics (США) — $33,6 млрд (+8,1%)
В «Укроборонпроме» говорят, что само АО или предприятия, входящие в Группу, имеют активные партнерства почти с каждой из этих компаний.
2024 год стал рекордным для мировой оборонной промышленности — доходы ста крупнейших компаний достигли $679 млрд, что является рекордно высоким показателем за все время наблюдений SIPRI. Рост объясняется повышенным спросом в разных регионах мира, а для части европейских компаний дополнительным фактором стала война рф против Украины.
Читайте также

Темпы роста компаний-производителей оружия

Европейские производители оружия выросли в среднем на 13%.
  • Рейнметалл (Германия): +47%;
  • BAE Systems (Великобритания): +6,9%;
  • Czechoslovak Group (Чехия): рекорд +193% (половина доходов — производство для Украины);
  • Diehl (Германия): +53%.
«На этом фоне +41% Украины — это уровень европейских стран, при том что ни одна из них не работает в столь сложных условиях», — комментируют в Укроборонпроме.
Относительно темпов роста — АО «УОП» оказался на шестом месте в общем рейтинге, а также стал четвертой компанией в Европе по темпам роста:
  1. Czechoslovak Group (Чехия) — +193%;
  2. SpaceX (США) — +103%;
  3. Mitsubishi Electric (Япония) — +87%;
  4. Diehl (Германия) — +53%;
  5. Rheinmetall — (Германия) — +47%;
  6. АО «УОП» (Украина) — +41%.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems