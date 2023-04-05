«Укроборонпром» трансформируют в 5 отраслевых холдингов — гендиректор Сегодня 19:34 — Фондовый рынок

«Укроборонпром» трансформируют в 5 отраслевых холдингов — гендиректор

Государственный концерн «Укроборонпром» планируют трансформировать в небольшой корпоративный центр и пять отраслевых научно-производственных объединений.

Об этом заявил гендиректор госконцерна Юрий Гусев в интервью «Интерфакс-Украина»

«Это (будет) управляющая компания, принадлежащая государству. Далее корпоративному центру принадлежат отраслевые холдинги, и они, в свою очередь, имеют пакеты акций производственных предприятий в форме обществ с ограниченной ответственностью. Мы планируем, что 63 предприятия станут основой для пяти отраслевых научно-производственных объединений — бронетехника, авиаремонт, высокоточное вооружение и боеприпасы, радарные системы и морские системы. И это все должно быть совсем в новом формате — в соответствии с принципами корпоративного управления OECD, стандартами НАТО», — сказал Гусев.

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Еще одним холдингом, по словам Гусева, может стать направление активно развивающейся беспилотной авиации.

Гендиректор уточнил, что с учетом одного нового предприятия в госконцерне сейчас 119 компаний.

Три предприятия, которые занимаются покупкой вооружения на внешних рынках, передали за время войны в Министерство обороны (два из них — временно).

Гусев добавил, что некоторые предприятия не войдут в отраслевые холдинги (например спецэкспортеры) и будут в прямом подчинении корпоративного центра.

Он напомнил, что модель трансформации концерна в современную оборонную компанию реализуется в рамках отдельного закона, который президент Владимир Зеленский подписал в октябре 2021 года, и в рамках решения Кабмина от 21 марта этого года о создании АО «Украинская оборонная промышленность» путем преобразования госконцерна «Укроборонпром».

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Гусев сообщил, что чуть более года «Укроборонпром» трансформировал 28 государственных предприятий в ООО.

Он также объяснил, что форму АО для «Украинской оборонной промышленности» избрали для того, чтобы, с одной стороны, отвечать стандартам корпоративного управления, с другой — стать партнером для международных компаний, с которыми «Укроборонпром» начал активно сотрудничать еще до начала полномасштабной войны.

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Українська правда По материалам:

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