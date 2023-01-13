Укроборонпром завершает испытание беспилотника дальнего радиуса действия — Finance.ua

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Укроборонпром завершает испытание беспилотника дальнего радиуса действия

Казна и Политика
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Укроборонпром завершает испытание беспилотника дальнего радиуса действия
Укроборонпром завершает испытание беспилотника дальнего радиуса действия
Проект по разработке беспилотного летательного аппарата с дальностью поражения более тысячи километров достиг этапа, когда говорить о нем вообще нельзя.
Об этом сказала представитель государственного концерна «Укроборонпром» Наталья Сад.
Она сообщила, что украинский беспилотник уже прошел несколько этапов испытаний. Речь, в частности, идет об эксплуатации в воздухе и под действием РЭС (средств радиоэлектронной борьбы).
«Сейчас проект по разработке беспилотного летательного аппарата с дальностью поражения более тысячи километров и полезной нагрузкой до 75 килограммов достиг такого этапа, когда говорить о нем мы, увы, ничего не можем», — подчеркнула Сад.
Она отметила, что с начала лета Укроборонпром работал над программой развития производства беспилотных летательных аппаратов, чтобы унифицировать этот вид вооружения с учетом потребностей армии.
«Речь идет, собственно, об унификации роли и места тех или иных дронов на поле боя, о том, какими тактико-техническими характеристиками они должны обладать, и нужен ли для них универсальный боеприпас. Вывод: такой боеприпас нужен», — сказала Сад.
По ее словам, уже есть решение, что новый украинский беспилотник дальнего радиуса действия будет использовать специальный боеприпас, разработанный частными партнерами Укроборонпрома.
Как сообщалось, в начале декабря в Укроборонпроме проинформировали о проведении успешных испытаний украинского ударного беспилотника с дальностью поражения более тысячи километров. А в начале декабря концерн перешел к этапу испытаний под действием РЭБ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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