Укроборонпром завершает испытание беспилотника дальнего радиуса действия — Finance.ua

Укроборонпром завершает испытание беспилотника дальнего радиуса действия Сегодня 20:42 — Казна и Политика

Укроборонпром завершает испытание беспилотника дальнего радиуса действия

Проект по разработке беспилотного летательного аппарата с дальностью поражения более тысячи километров достиг этапа, когда говорить о нем вообще нельзя.

Об этом сказала представитель государственного концерна «Укроборонпром» Наталья Сад.

Она сообщила, что украинский беспилотник уже прошел несколько этапов испытаний. Речь, в частности, идет об эксплуатации в воздухе и под действием РЭС (средств радиоэлектронной борьбы).

«Сейчас проект по разработке беспилотного летательного аппарата с дальностью поражения более тысячи километров и полезной нагрузкой до 75 килограммов достиг такого этапа, когда говорить о нем мы, увы, ничего не можем», — подчеркнула Сад.

Она отметила, что с начала лета Укроборонпром работал над программой развития производства беспилотных летательных аппаратов, чтобы унифицировать этот вид вооружения с учетом потребностей армии.

«Речь идет, собственно, об унификации роли и места тех или иных дронов на поле боя, о том, какими тактико-техническими характеристиками они должны обладать, и нужен ли для них универсальный боеприпас. Вывод: такой боеприпас нужен», — сказала Сад.

По ее словам, уже есть решение, что новый украинский беспилотник дальнего радиуса действия будет использовать специальный боеприпас, разработанный частными партнерами Укроборонпрома.

Как сообщалось, в начале декабря в Укроборонпроме проинформировали о проведении успешных испытаний украинского ударного беспилотника с дальностью поражения более тысячи километров. А в начале декабря концерн перешел к этапу испытаний под действием РЭБ.

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Укрінформ По материалам:

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