Правительство реорганизовало «Укроборонпром»: что изменится — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство реорганизовало «Укроборонпром»: что изменится

Казна и Политика
29
Правительство реорганизовало «Укроборонпром»: что изменится
Правительство реорганизовало «Укроборонпром»: что изменится
Кабинет министров Украины принял решение о превращении Государственного концерна «Укроборонпром» в Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность». Таким образом, правительство начинает превращать «Укроборонпром» в оборонную компанию, где 100% акций принадлежит государству.
Об этом сообщила пресс-служба ДК.
«Это решение открывает новые возможности для развития ОПК Украины: трансфер технологий, внедрение стандартов ОЭСР и НАТО, привлечение инвестиций, ремонт, обслуживание и создание новых видов вооружения и военной техники, которые будут приближать нашу победу», — прокомментировал генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев.
Читайте также
В ГК уверяют, что процесс преобразования «Укроборонпрома» и его предприятий не влияет на производство вооружения и военной техники для нужд сил безопасности и обороны Украины.
Место для вашей рекламы
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что реорганизацию «Укроборонпрома» готовили еще до полномасштабного вторжения. В октябре 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1630-IX Закон «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности».
Читайте также
По состоянию на март 2023 года 27 предприятий-участников «Укроборонпрома» уже превращены из государственных и/или казенных в хозяйственные общества (ООО/АО), еще 29 — в процессе преобразования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.