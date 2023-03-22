Правительство реорганизовало «Укроборонпром»: что изменится — Finance.ua

Правительство реорганизовало «Укроборонпром»: что изменится Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Правительство реорганизовало «Укроборонпром»: что изменится

Кабинет министров Украины принял решение о превращении Государственного концерна «Укроборонпром» в Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность». Таким образом, правительство начинает превращать «Укроборонпром» в оборонную компанию, где 100% акций принадлежит государству.

Об этом сообщила пресс-служба ДК.

«Это решение открывает новые возможности для развития ОПК Украины: трансфер технологий, внедрение стандартов ОЭСР и НАТО, привлечение инвестиций, ремонт, обслуживание и создание новых видов вооружения и военной техники, которые будут приближать нашу победу», — прокомментировал генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев.

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В ГК уверяют, что процесс преобразования «Укроборонпрома» и его предприятий не влияет на производство вооружения и военной техники для нужд сил безопасности и обороны Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что реорганизацию «Укроборонпрома» готовили еще до полномасштабного вторжения. В октябре 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1630-IX Закон «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности».

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По состоянию на март 2023 года 27 предприятий-участников «Укроборонпрома» уже превращены из государственных и/или казенных в хозяйственные общества (ООО/АО), еще 29 — в процессе преобразования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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