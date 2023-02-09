«Укроборонпром» заключил договор о сотрудничестве с чешским производителем бронетехники — Finance.ua
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«Укроборонпром» заключил договор о сотрудничестве с чешским производителем бронетехники

Казна и Политика
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Государственный концерн «Укроборонпром» и чешский производитель военной техники компания VOP CZ достигли договоренностей в сфере бронетехники и подписали соответствующие двусторонние документы с конкретным планом-графиком их реализации.
Об этом сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».
Отмечается, что предприятия определили приоритетом производство, ремонт и совместные разработки бронированной техники, а также создание цепочек поставки деталей и изделий.
В официальную делегацию Чешской Республики вошли руководство Межправительственного агентства оборонного сотрудничества (AMOS) при Министерстве обороны и заместитель министра иностранных дел Ярослав Кюрфюрст.
«Таким образом, достигнутые договоренности с VOP CZ — это наполнение соглашения о создании совместного оборонного кластера с Чешской Республикой, которое Укроборонпром и AMOS заключили в конце прошлого года», — добавили в «Укроборонпроме».
В целом, сотрудничество предусматривает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров (как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах), развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.
В «Укроборонпроме» подчеркнули, что углубление партнерства с Чешской Республикой в оборонной отрасли будет способствовать дальнейшей интеграции Украины в ОПК Североатлантического альянса.
Концерн уже имеет ряд договоренностей о сотрудничестве с более чем 10 странами-членами НАТО.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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