Укроборонпром корпоратизирует еще 10 своих предприятий — Finance.ua

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Укроборонпром корпоратизирует еще 10 своих предприятий

Казна и Политика
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Укроборонпром корпоратизирует еще 10 своих предприятий
Укроборонпром корпоратизирует еще 10 своих предприятий
Набсовет акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» (УОП) принял решение в рамках реформирования отечественного оборонно-промышленного комплекса вместо очередных 10 государственных оборонных предприятий образовать хозяйственные общества.
Об этом сообщила пресс-служба УОП.
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«После государственной регистрации обществами с ограниченной ответственностью станут восемь предприятий, а в акционерные общества превратят два», — говорится в сообщении.
По словам генерального директора «Украинской оборонной промышленности» Германа Сметанина, по завершении регистрации общее количество корпоратизированных предприятий составит 38 компаний.
«Реформа ОПК будет способствовать дальнейшему развитию технологий и производства, поможет привлекать в отрасль инвестиции, строить совместные предприятия с частными партнерами, в частности с ведущими международными компаниями, позволит эффективнее предотвращать проявления коррупции», — отметил Сметанин.
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Как сообщалось, 29 декабря 2023 года Кабинет Министров утвердил состав наблюдательного совета «Украинской оборонной промышленности».
В ее состав вошли: премьер-министр Украины в 2019—2020 годах Алексей Гончарук, президент Киевской школы экономики и экс-министр экономики Тимофей Милованов, бывший член наблюдательного совета Укрэксимбанка и правления «Нафтогаза Украины» Сергей Коновец, член наблюдательного совета «Укрзалізниці» Давид Ломджария и президент и СЭО Оборонно-промышленной коалиции Аризоны (AZDIC) Линди Смит.

Оборонно-промышленный комплекс и его развитие во время войны 🔍

По материалам:
Укрінформ
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