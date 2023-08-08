«Укроборонпром» поднялся на 24 позиции в рейтинге оборонных компаний мира — Finance.ua

«Укроборонпром» поднялся на 24 позиции в рейтинге оборонных компаний мира Сегодня 19:24 — Казна и Политика

«Укроборонпром» поднялся на 24 позиции в рейтинге оборонных компаний мира

Госконцерн «Укроборонпром» (ныне — АО «Украинская оборонная промышленность») поднялся с 89 на 65 место в рейтинге оборонных компаний по версии издания Defense News.

Об этом идет речь в обновленном рейтинге от Defense News.

В статистических показателях указано, что доход компании, работающей исключительно в оборонной сфере, в 2022 году составил 1,28 млрд, в 2021 году — 754,75 млн долларов, что показывает 70% роста.

При этом в первой десятке рейтинга — шесть компаний из США, три — из Китая и одна — из Великобритании.

Напомним, 28 июня деятельность госконцерна «Укроборонпром» была прекращена и вместо него создано АО «Украинская оборонная промышленность».

Кабинет Министров назначил нового руководителя АО «Украинская оборонная промышленность» — им стал 31-летний Герман Сметанин.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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