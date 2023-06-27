Растрата полмиллиона гривен: экс-директор предприятия «Укроборонпрома» получил подозрение — Finance.ua

Растрата полмиллиона гривен: экс-директор предприятия «Укроборонпрома» получил подозрение Сегодня 11:38 — Криминал

Растрата полмиллиона гривен: экс-директор предприятия «Укроборонпрома» получил подозрение

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили эксдиректора государственного предприятия оборонной сферы на растрате имущества почти на полмиллиона гривен.

Следователи Хмельницкого райуправления полиции при процессуальном руководстве Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона объявили бывшему должностному лицу о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году во время своего пребывания в должности директора одного из госпредприятий концерна «Укроборонпром» чиновник использовал средства предприятия не по назначению. В результате противоправных действий бывшего директора предприятию нанесен ущерб на общую сумму более 491 тысячи гривен.

В настоящее время фигуранту поставлено подозрение по ч. 5 ст. 191 У К Украины , санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Мероприятия проводились при оперативном сопровождении УСБУ в Хмельницкой области.

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