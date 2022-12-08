«Укрэнерго» сообщило, где самая сложная ситуация с электроснабжением — Finance.ua

«Укрэнерго» сообщило, где самая сложная ситуация с электроснабжением Сегодня 12:00 — Энергетика

По состоянию на утро 8 декабря самая сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в восточном регионе Украины — вечером враг снова подверг массированному артиллерийскому обстрелу несколько районов.

Об этом сообщает пресс-служба « Укрэнерго ».

«Там, где разрешает ситуация, проводится обследование состояния электросетей. После получения допуска от военных будут начаты ремонтные работы», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, круглосуточно продолжаются аварийно-восстановительные работы в Киевской и Одесской областях. В Одессе идет процесс запитки бытовых потребителей по резервным схемам.

По данным пресс-службы, из-за повреждений во время ракетных ударов электростанций и высоковольтной сети в системе сохраняется значительный дефицит электроэнергии. До облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Уже с утра в нескольких областях превышены лимиты потребления и применен режим аварийных отключений.

«Ситуацию усложняют погодные условия: во многих регионах на западе страны мороз, дождь со снегом и сильные порывы ветра влекут за собой обледенение проводов и их повреждение», — сообщили в «Укрэнерго».

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Напомним, руководители ОСР (операторов системы распределения, облэнерго) будут нести персональную ответственность за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.

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