«Укрэнерго» сообщило, где самая сложная ситуация с электроснабжением — Finance.ua
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«Укрэнерго» сообщило, где самая сложная ситуация с электроснабжением

Энергетика
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По состоянию на утро 8 декабря самая сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в восточном регионе Украины — вечером враг снова подверг массированному артиллерийскому обстрелу несколько районов.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».
«Там, где разрешает ситуация, проводится обследование состояния электросетей. После получения допуска от военных будут начаты ремонтные работы», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, круглосуточно продолжаются аварийно-восстановительные работы в Киевской и Одесской областях. В Одессе идет процесс запитки бытовых потребителей по резервным схемам.
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По данным пресс-службы, из-за повреждений во время ракетных ударов электростанций и высоковольтной сети в системе сохраняется значительный дефицит электроэнергии. До облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Уже с утра в нескольких областях превышены лимиты потребления и применен режим аварийных отключений.
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«Ситуацию усложняют погодные условия: во многих регионах на западе страны мороз, дождь со снегом и сильные порывы ветра влекут за собой обледенение проводов и их повреждение», — сообщили в «Укрэнерго».
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Напомним, руководители ОСР (операторов системы распределения, облэнерго) будут нести персональную ответственность за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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