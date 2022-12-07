«ДТЭК Киевские региональные электросети» оштрафовали за несвоевременное присоединение потребителей к электросетям — Finance.ua
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«ДТЭК Киевские региональные электросети» оштрафовали за несвоевременное присоединение потребителей к электросетям

Фондовый рынок
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и компуслуг (НКРЭКУ), наложила два штрафа по 85 тысяч гривен на ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» за несвоевременное присоединение потребителей к электросетям.
Сообщается, что в ходе внеплановой невыездной проверки НКРЭКУ установило, что «ДТЭК Киевские региональные электросети» несвоевременно предоставил услуги по присоединению потребителей: в первом случае работы необходимо было выполнить до 2 марта 2022 года, во втором — до 12 ноября 2021-го.
По словам директора департамента лицензионного контроля НКРЭКУ Ярослава Зеленюка, компания-лицензиат также несвоевременно проинформировала заказчика об отсрочке выполнения работ.
Присутствовавший на заседании представитель компании объяснил, что причиной задержек стали форс-мажорные обстоятельства в связи с полномасштабным вторжением, а также отсутствие необходимых материалов для присоединения потребителя.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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