«ДТЭК Киевские региональные электросети» оштрафовали за несвоевременное присоединение потребителей к электросетям — Finance.ua

«ДТЭК Киевские региональные электросети» оштрафовали за несвоевременное присоединение потребителей к электросетям Сегодня 17:45 — Фондовый рынок

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и компуслуг (НКРЭКУ), наложила два штрафа по 85 тысяч гривен на ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» за несвоевременное присоединение потребителей к электросетям.

Сообщается, что в ходе внеплановой невыездной проверки НКРЭКУ установило, что «ДТЭК Киевские региональные электросети» несвоевременно предоставил услуги по присоединению потребителей: в первом случае работы необходимо было выполнить до 2 марта 2022 года, во втором — до 12 ноября 2021-го.

По словам директора департамента лицензионного контроля НКРЭКУ Ярослава Зеленюка, компания-лицензиат также несвоевременно проинформировала заказчика об отсрочке выполнения работ.

Присутствовавший на заседании представитель компании объяснил, что причиной задержек стали форс-мажорные обстоятельства в связи с полномасштабным вторжением, а также отсутствие необходимых материалов для присоединения потребителя.

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УНН По материалам:

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