На полное восстановление энергетики Украины уйдет до трех лет — эксперт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На полное восстановление энергетики Украины уйдет до трех лет — эксперт

Энергетика
76
На полное восстановление энергетики Украины уйдет до трех лет — эксперт
На полное восстановление энергетики Украины уйдет до трех лет — эксперт
Для полного восстановления энергетики Украины необходимо от 2,5 до трех лет. Об этом на брифинге сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
«К довоенному уровню ее восстанавливать вряд ли будем, будет другая конфигурация системы, другие цели системы. Но если представить себе, что мы сегодня победили и далее восстанавливаем систему, то через две недели все потребители жили бы в спокойном графике отключений. Где-то четыре часа в сутки они бы отключались, и все остальное время электричество есть. И когда отключают, все точно знали бы», — рассказал Харченко.
По его словам, при отсутствии обстрелов через 2,5-3 месяца отключения остались бы в прошлом, и все бы полноценно получали электричество, как до войны.
Читайте также
"Но сказать, что мы полностью восстановим систему до состояния, в котором она находилась до войны, то это понадобится 2-2,5 года для того, чтобы действительно надежно зарезервировать, восстановить качественно и современно.
С учетом того, что мы хотим иметь более энергоэффективную и зеленую систему, которая больше ориентируется на возобновляемые источники, нам понадобится 2,5-3 года", — сказал Харченко.
Напомним, гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что Украина будет жить в режиме отключений света до конца марта.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.