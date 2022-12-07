На полное восстановление энергетики Украины уйдет до трех лет — эксперт Сегодня 16:43 — Энергетика

На полное восстановление энергетики Украины уйдет до трех лет — эксперт

Для полного восстановления энергетики Украины необходимо от 2,5 до трех лет. Об этом на брифинге сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

«К довоенному уровню ее восстанавливать вряд ли будем, будет другая конфигурация системы, другие цели системы. Но если представить себе, что мы сегодня победили и далее восстанавливаем систему, то через две недели все потребители жили бы в спокойном графике отключений. Где-то четыре часа в сутки они бы отключались, и все остальное время электричество есть. И когда отключают, все точно знали бы», — рассказал Харченко.

По его словам, при отсутствии обстрелов через 2,5-3 месяца отключения остались бы в прошлом, и все бы полноценно получали электричество, как до войны.

"Но сказать, что мы полностью восстановим систему до состояния, в котором она находилась до войны, то это понадобится 2-2,5 года для того, чтобы действительно надежно зарезервировать, восстановить качественно и современно.

С учетом того, что мы хотим иметь более энергоэффективную и зеленую систему, которая больше ориентируется на возобновляемые источники, нам понадобится 2,5-3 года", — сказал Харченко.

Напомним, гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что Украина будет жить в режиме отключений света до конца марта.

УНН По материалам:

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